Omas blitzschneller Gurkensalat aus 3 Zutaten ist eine Geheimwaffe für jeden Tag

Von: Anne Tessin

Schneller Gurkensalat ist ein knackiger Genuss. Wenn Sie bei der Zubereitung einen kleinen Trick beachten, schmeckt er viel intensiver und sofort leckerer.

Ja, man weiß es, Gemüse sollten zum täglichen Speiseplan dazugehören. Es mangelt Ihnen an Zeit und Lust, sich jeden Tag einen bunten Salat zusammen zu schnippeln? Dann probieren Sie doch einfach mal einen schnellen Gurkensalat. Das grüne Gemüse hat gerade Saison und wird in großen Mengen erntereif (so lagern Sie Gurken übrigens richtig). Außerdem enthalten Gurken viel Wasser, wenig Kalorien und haben dank Kalium eine leicht entwässernde Wirkung. Brauchen Sie noch mehr Gründe? Dieser knackige Gurkensalat aus Omas Rezeptbuch ist schnell fertig und schmeckt auch Gästen auf dem Grillbuffet. Legen wir also los.

Gurkensalat liefert viele Nährstoffe und geht immer. Besonders, wenn er so kinderleicht gemacht ist. © JB/Imago

Blitzrezept für Gurkensalat mit Essig und Öl

1 große Salatgurke

5 EL Sonnenblumenöl (alternativ: ein anderes, neutrales Pflanzenöl)

3 EL Weißweinessig

Gewürze: Salz, Zucker, Pfeffer, optional: 0,5 Bund Dill

Omas Gurkensalat aus drei Zutaten: So bereiten Sie ihn zu

Wer mag, schält die Gurke mit einem Sparschäler, es ist aber kein Muss. Lassen Sie die Schale dran, bekommen Sie eine extra Portion Vitamine und sparen sich Arbeit. Waschen Sie die Gurken in diesem Fall gründlich ab und schneiden Sie die Enden ab. Schneiden Sie die Gurke nun mit einem Messer in dünne Scheiben, oder nutzen Sie dafür einen Gemüsehobel. Die zweite Variante funktioniert natürlich deutlich schneller, aber passen Sie auf Ihre Finger auf. Bestreuen Sie die Gurkenscheiben in einer Schüssel mit ordentlich Salz und lassen Sie sie zugedeckt fünf bis zehn Minuten stehen. In dieser Zeit entzieht das Salz den Gurken überschüssiges Wasser, das das spätere Dressing aus Essig und Öl verwässern würde. Dieser kleine, aber clevere Zwischenschritt aus Omas Trickkiste sorgt also dafür, dass Ihr Gurkensalat intensiver schmeckt. Schlagen Sie während der Ziehzeit der Gurkenscheiben Öl und Essig mit etwas Zucker und Pfeffer auf, bis sich alles so gut wie möglich verbunden hat. Gießen Sie das ausgetretene Wasser aus der Schale ab und rühren Sie die Essig-Öl-Mischung unter. Schmecken Sie Ihren schnellen Gurkensalat mit Salz, Zucker und Pfeffer ab, bis er ganz nach Ihrem Geschmack ist.

Wer den Gurkensalat mit Dill verfeinern will, muss diesen noch fein hacken, bevor er zum Gurkensalat kommt. Geübte Gurkenhobler haben diesen Salat in unter zehn Minuten fertig und auf dem Teller – er schmeckt jedes Mal wieder erfrischend und lecker. Eine andere köstliche Variante zaubern Sie mit Mayonnaise. (ante)