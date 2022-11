Probieren Sie das Rezept für knusprige Parmesankartoffeln aus dem Ofen

Von: Janine Napirca

Immer wieder schaffen es Social Media Trends, Verbraucherinnen und Verbraucher zu überzeugen. Kennen Sie schon die TikTok-Parmesankartoffeln?

Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. nutzen Userinnen und User überwiegend, um sich mit Kontakten auszutauschen. Aber auch Inspiration holt man sich gerne online. So auch in der Küche. Kennen Sie zum Beispiel schon den TikTok-Trend, wie man fruchtige Eiswürfel ganz leicht selber machen kann? Ein weiterer Trend der beliebten Social Media Plattform lässt einem wahrlich das Wasser im Munde zusammenlaufen: Parmesankartoffeln.

Nicht umsonst bezeichnet man die Einwohnerinnen und Einwohner hierzulande ab und an als „Deutsche Kartoffel“. Zurecht – denn das Nachtschattengewächs gehört wohl zu den liebsten Beilagen der deutschen Küche: Von knusprigen Bratkartoffeln und Pellkartoffeln in Rekordzeit über leckere Schmelzkartoffeln bis hin zu Tornado-Kartoffeln oder Hasselback-Kartoffeln – lassen Sie Ihrer Kreativität bei der Zubereitung freien Lauf. Auch Parmesan nutzen viele gerne, um Ihren Gerichten den letzten Schliff zu verpassen. Wie man den TikTok-Trend Parmesankartoffeln ganz leicht selber kochen kann, lesen Sie im Folgenden.

Zutaten, die Sie für die perfekten Parmesankartoffeln à la TikTok brauchen

circa 15 bis 20 Kartoffeln der Sorte Drillinge

20g geschmolzene Butter

75g Parmesan

1/2 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Italienische Kräuter

1 TL Chiliflocken

TikTok-Trend Parmesankartoffeln: So gelingt die leckere Beilage

Etwa zehn Minuten lang müssen Sie die Kartoffeln in gesalzenem Wasser kochen, wobei Sie ein paar Fehler unbedingt vermeiden sollten. Halbieren Sie die Kartoffeln anschließend. Die Sorte Drillinge hat den Vorteil, dass Sie sie nicht schälen müssen. Das Kartoffelwasser müssen Sie aber nicht in den Abfluss schütten, denn Sie können es zum Putzen verwenden. Lassen Sie die Butter schmelzen und geben Sie sie anschließend auf das Backblech. Mischen Sie den Parmesan, das Salz, den Pfeffer, die italienischen Kräuter und die Chiliflocken dazu. Legen Sie anschließend die halbierten Kartoffeln darauf. Bestreichen Sie die Kartoffeln noch mit ein wenig Butter, etwas Salz dazu und noch eine Schicht Parmesan. Schieben Sie schließlich das Backblech mit den Parmesankartoffeln bei 220 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (200 Grad Celsius Umluft) in den Backofen und backen Sie sie etwa 30 Minuten lang.

So begeistert reagiert die TikTok-Community auf die Parmesankartoffeln

„Das muss ich probieren“, lautet nur einer von zahlreichen, begeisterten Kommentaren unter dem TikTok-Video von essen_diesdas. Ein weiterer Nutzer kommentiert: „Es gibt nie zuviel Butter. Das Gleiche gilt für Parmesan.“ Während manche Followerinnen und Follower vermuten, dass das Rezept mit Knoblauch noch besser schmecken würde, haben einige Userinnen und User das TikTok-Parmesankartoffeln-Rezept kurzerhand selbst ausprobiert und berichten:

Mehr geht nicht, heute gemacht. Die Familie verlangte ein weiteres Blech. Das sagt alles. Hammer!

„Hab‘s gerade nachgemacht. Es war unglaublich lecker. Danke für dieses Rezept!“ Eine weitere Nutzerin schreibt: „Mehr geht nicht, heute gemacht. Die Familie verlangte ein weiteres Blech. Das sagt alles. Hammer!“ Worauf warten Sie noch? Probieren Sie es am besten einfach gleich selbst aus.