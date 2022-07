Dessert aus dem Glas: Italien-Feeling mit leckerem Limoncello-Kuchen

Von: Maria Wendel

Zitronenfans aufgepasst: Limoncello-Likör schmeckt nicht nur als Drink, sondern auch im Kuchen. © Inna Limanskaya/Imago

Sie lieben Limoncello? Den fruchtigen Likör kann man nicht nur trinken, er schmeckt auch im Kuchen verbacken. Hier das Rezept für Limoncello-Kuchen aus dem Glas.

Limoncello, der italienische Likör aus Zitronenschalen, schmeckt nicht nur als Getränk – ob pur oder als Limoncello Spritz. Sie können ihn auch prima zur Zubereitung leckerer Desserts verwenden, zum Beispiel für ein sommerliches Limoncello-Tiramisu. Oder aber Sie backen einen Kuchen damit: so saftig, so frisch und ein Hauch von Bella Italia dank des fruchtigen Limoncello-Likörs. Außerdem wird dieses Kuchen-Rezept nicht etwa in einer schnöden Backform gebacken, sondern in kleinen Gläsern. Das sieht nicht nur süß aus und ist praktisch, weil das Dessert direkt schon portioniert ist. Sondern Sie können auch ganz einfach einen Deckel auf die Gläser setzen – so geben die Limoncello-Küchlein im Glas ein hervorragendes Geschenk oder Mitbringsel ab.

Welche Gläser für Kuchen im Glas? Gut geeignet sind hitzebeständige Weckgläser mit Deckel oder Gläser mit Schraubverschluss. (Wenn Sie die Küchlein direkt verspeisen wollen, brauchen Sie keine Deckel.) Sie können auch ein Marmeladenglas verwenden, wichtig ist nur, dass die Öffnung größer ist als der Boden, sonst können Sie Ihren Kuchen später nicht herausstürzen. Spülen Sie vorab alle Gläser und Deckel heiß aus und trocknen Sie sie gut ab.

Rezept für Limoncello-Kuchen aus dem Glas: Die Zutaten

Portionen: für 5 Gläser à 200 ml Backzeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

neutrales Pflanzenöl zum Einfetten der Gläser (Raps-, Sonnenblumenöl)

100 g weiche Butter

100 g Zucker

2 Eier (Gr. M)

150 g Naturjoghurt

75 ml Limoncello – mit diesem Rezept können Sie ihn selber machen

1 TL Schalenabrieb einer Bio-Zitrone

100 g Speisestärke

100 g Mehl

1 TL Backpulver

Puderzucker (nach Belieben)

So backen Sie die süßen Limoncello-Kuchen im Glas

Zuerst pinseln Sie die Gläser mit Öl ein, damit der Teig nicht an ihnen kleben bleibt. Heizen Sie den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor. Schlagen Sie in einer Schüssel die Butter mit dem Zucker mit dem Handrührgerät schaumig. Geben Sie nacheinander die Eier dazu. Rühren Sie Joghurt, 50 Milliliter Limoncello und den Zitronenabrieb unter. Mischen Sie separat Speisestärke, Mehl und Backpulver und rühren Sie die trockenen Zutaten ebenfalls unter die Masse. Verteilen Sie den Teig auf die fünf Gläser – dabei kein Glas mehr als zu drei Viertel füllen! – und schieben Sie sie auf dem Rost in den Backofen. Warum Rost und nicht Backblech, lesen Sie hier. Backen Sie die Limoncello-Küchlein für etwa 30 Minuten. Machen Sie gegen Ende der Backzeit die Stäbchenprobe. Holen Sie die Gläser aus dem Ofen und lassen Sie die Kuchen abkühlen. Dann stürzen Sie die Kuchen aus den Gläsern auf Teller (ggf. vorher mit Messer oder Palette vom Glasrand lösen), beträufeln sie mit dem übrigen Limoncello und bestäuben sie nach Belieben mit Puderzucker.

Diese Limoncello-Kuchen im Glas können Sie auch prima vorbereiten und länger aufbewahren, zum Beispiel, wenn Sie sie verschenken wollen. Dazu brauchen Sie Gläser mit Deckel. Nach dem Backen verschließen Sie die Gläser direkt (Achtung, heiß!) und lassen sie abkühlen. Lagern Sie die Küchlein kühl, so halten sie sich etwa zwei Wochen. Viel Spaß beim Nachmachen!