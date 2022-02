Litschi: Was die kleine Frucht für die Gesundheit tut

Litschis sind lecker und gesund (Symbolbild). © Panthermedia/Imago

Litschis sehen niedlich aus und dürften als Saft bekannter sein als in ihrer richtigen Fruchtform. Die Gesundheit profitiert von ihnen.

Stuttgart – Litschis, auch bekannt unter der Schreibweise Lychee oder Lichi sind im Supermarkt oder auf dem Markt eher eine Seltenheit, in der asiatischen Küche aber beispielsweise manchmal als Saft vertreten. Auch eingelegt bekommt man die eiförmigen kleinen Früchte manchmal und in den passenden Monaten auch frisch. Wer sich traut und die stachelig anmutende Schale entfernt, wird mit einer süßen Frucht belohnt.

Welche gesunden Inhaltsstoffe in der Litschi stecken und wie Sie sie essen sollten.

Ganz einfach macht es die Litschi einem nicht, sie zu essen. Wer erfolgreich die harte, aber gut lösbare Schale entfernt hat, findet weißliches Fruchtfleisch vor, mit einem Stein in der Mitte, das Fruchtfleisch selbst umgibt diesen in einzelnen Schichten, wenn man es genauer betrachtet. Einfach reinbeißen wird also schwierig. Es gibt die Früchte alternativ auch eingelegt zu kaufen oder eben als Saft. Frische Litschis sind im Supermarkt von etwa November bis März zu finden und definitiv Exoten.