Das große Live-Grillen von Einfach Tasty und Sizzle Brothers

Von: Sandra Keck

Saftig und schön rosa in der Mitte. So muss ein perfektes Steak aussehen. © Benjamin Horn/Eibner/Imago

Wie ein saftiges perfektes Steak gelingt, zeigen Ihnen Einfach Tasty und die SizzleBrothers beim Grill-Event von Einfach Tasty. Und Sie können live mitmachen.

Das perfekte Steak! Wie es schmecken soll, wissen wir alle, aber der Weg zum saftig gegrillten Fleisch mit rosa Kern ist manchmal gar nicht so leicht. Damit alle gut für die anstehende Grillsaison gerüstet sind, hat sich Einfach Tasty ein besonderes Event einfallen lassen. Zusammen mit den unter anderem von DMAX und YouTube bekannten Grillprofis SizzleBrothers wird der Grill angefeuert. Nehmen Sie am Samstag, den 30. April 2022 ab 12 Uhr, am großen Live-Grillevent teil: Hier geht es zum Live-Stream.

Gemeinsam mit den Profis grillen Sie zweierlei vom Steak: Ein traumhaftes Knoblauchbutter-Steak-Sandwich und ein klassisches Steak mit Smashed Potatoes und Sour Cream. Die renommierten Profi-Griller SizzleBrothers erklären dabei Schritt für Schritt, wie Sie das perfekte Steak vom Grill zaubern. Egal ob passionierter Hobby-Griller oder absoluter Grill-Neuling: Am Ende werden Sie ein Ergebnis haben, mit dem Sie alle Gäste beeindrucken können.

Und das Beste: Sie müssen dafür nicht einmal Ihr Zuhause verlassen, denn die SizzleBrothers streamen direkt in Ihren Garten oder auf den Balkon. Einfach die Zutaten rechtzeitig einkaufen, den Grill bereitstellen und dann am Samstag 30. April 2022 ab 12:00 Uhr auf dem Handy, Laptop, Tablet o.ä. den Livestream von Einfach Tasty und den SizzleBrothers aufrufen und gemeinsam grillen: Hier geht’s zum Livestream.

Über den Chat-Dienst Discord können Sie den SizzleBrothers dabei live während der Sendung Ihre Fragen rund ums Grillen stellen. Einfach hier klicken, einen Benutzernamen eingeben und schon können Sie mitdiskutieren oder Ihre Fragen stellen.

Zutatenliste für das Steak-Sandwich:

Rindersteaks

Rucola Salat

Lollo Bionda Salat

2-3 Rote Zwiebeln

2-3 Tomaten

Sandwich-Weißbrot

Olivenöl

1 Stück Butter

1-2 Knoblauchzehen

Frische Petersilie

Steaksauce(n) nach Wahl

Salz und Pfeffer

Zutatenliste für Steaks mit Smashed Potatoes:

Rindersteaks

Kartoffeln

Bacon

2 Becher Schmand (200g)

2 Becher Sauerrahm (200g)

2 EL Petersilie

2 EL Schnittlauch

Pfeffer

Salz

2-3 Knoblauchzehen

1-2 kleine Zwiebeln

ein Spritzer Zitronensaft

ggf. etwas Zucker

Und damit wirklich nichts schief geht, stellen die SizzleBrothers hier schon mal vorab 12 vermeidbare Grillfehler, die wir alle schon mal gemacht haben vor - und erklären natürlich, wie man diese Fallen umgeht.