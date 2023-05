Ohne schlechtes Gewissen: Einfaches Low-Carb Rezept für Schokoladenmousse ohne Ei und Zucker

Von: Maria Wendel

Lust auf einen cremig-fluffigen Schokoladentraum als Dessert? Diese Mousse au Chocolat kommt ohne Zucker aus und braucht nur drei Zutaten.

Cremig, schokoladig, zartschmelzend – Mousse au Chocolat ist für viele ein Traum-Dessert. Einziger Wermutstropfen: Beim Originalrezept handelt es sich leider um eine ordentliche Kalorienbombe. Nicht gerade ideal, wenn man bei der Ernährung auf wenige Kohlenhydrate achten möchte. Außerdem gibt es viele Rezepte, für die Eier verwendet werden, die man erst trennen muss. Nicht so in unserer Variante: Sie brauchen nur drei Zutaten, einen Handmixer und etwas Geduld – die Schokoladenmousse muss nämlich ein paar Stunden im Kühlschrank durchkühlen, bevor sie fluffig aufgeschlagen wird.

Der Trick an diesem Rezept ist, dass raffinierter Zucker, der leider viele Kohlenhydrate und Kalorien mit sich bringt, durch das Süßungsmittel Erythrit ersetzt wird. Erythrit hat kaum Kalorien und beeinflusst Ihren Blutzuckerspiegel nicht negativ. Außerdem ist wichtig, welche Schokolade Sie für die Mousse verwenden: Es sollte unbedingt eine Bitterschokolade sein, die mindestens 70 Prozent Kakaoanteil hat.

Diese Zutaten brauchen Sie für die Mousse au Chocolat: Low-Carb-Rezept

Zutaten für zwei Portionen:

1 Becher Schlagsahne (200 ml)

25 g Bitterschokolade (70 % Kakaoanteil oder mehr)

1 gehäufter EL Erythrit (Zuckerersatz)

So einfach bereiten Sie die leichte Mousse au Chocolat ohne Zucker zu

Geben Sie die Sahne in einen Topf und erhitzen Sie sie auf dem Herd bei mittlerer Hitze. Hacken Sie die Schokolade grob und geben Sie sie zusammen mit dem Erythrit in den Topf. Wenn sich alle Zutaten zu einer Masse verbunden haben, lassen Sie sie abkühlen und stellen Sie sie für etwa drei Stunden in den Kühlschrank. Danach schlagen Sie die Schokoladensahne mit dem Handmixer auf höchster Stufe steif.

Voilà: Schon ist Ihre köstliche Mousse au Chocolat fertig, aber in figurfreundlicher Variante ohne herkömmlichen Zucker. Wenn Sie Ihrer Schokoladenmousse noch ein besonderes Extra verpassen wollen: Waschen Sie eine Bio-Orange und raspeln Sie etwas von der Schale ab. Diese geben Sie mit in die Schokoladenmasse, bevor Sie sie kaltstellen. So bekommt ihr Mousse au Chocolat noch ein tolles Orangenaroma.

Zum Servieren können Sie entweder die Masse in kleine Gläschen füllen oder mit einem Eisportionierer Kugeln ausstechen und diese auf Tellern anrichten. Dazu passen als Dekoration Orangenschalen oder Beeren.