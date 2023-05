Schlemmen ohne schlechtes Gewissen: So backen Sie Erdbeerkuchen ohne Zucker

Von: Maria Wendel

Erdbeerkuchen: himmlischer Genuss im Sommer. Mit diesem Rezept sparen Sie beim Genießen sogar Kalorien. © Imago

Diesen genialen Erdbeerkuchen können Sie trotz Diät oder Low-Carb-Ernährung genießen, denn das Rezept kommt ohne Zucker aus.

Ob Erdbeerkuchen, im Obstsalat oder als Dessert im Glas: Erdbeeren schmecken köstlich. Die Erdbeersaison muss schließlich ausgenutzt werden! Wer sich aktuell kein Stück Kuchen gönnen will, weil man auf Diät ist oder sich zuckerfrei ernährt, für den haben wir eine gute Nachricht: Erdbeerkuchen kann man auch in der Low-Carb-Variante backen, ganz ohne zugesetzten Zucker. Und die Zubereitung geht auch ganz leicht, nur etwas Zeit müssen Sie für dieses Kuchen-Rezept mitbringen. Zuerst bereiten Sie einen Teig mit den Hauptzutaten Quark, Eiern und Milch zu – auf Mehl wird hier verzichtet, dadurch sparen Sie ebenfalls Kalorien. Der Boden wird dann im Ofen gebacken. In der Zwischenzeit können Sie die leckeren Erdbeeren vorbereiten sowie einen Tortenguss zubereiten. Beides kommt dann nur noch auf den fertig gebackenen Boden und voilà – fertig ist der leckere Low-Carb-Erdbeerkuchen ohne Zucker. Pro Stück hat dieser Kuchen nur 145 Kalorien. Da kann man gerne mehrmals zugreifen und es sich schmecken lassen!

Auch lecker: Wenn man sich nicht entscheiden kann: Backen Sie Cheesecake-Brownies.

Rezept für Erdbeerkuchen ohne Zucker: Die Zutaten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Backzeit: 60 Minuten

Kühlzeit: 2 Stunden

Portionen: Für 1 Springform (24 cm) oder 1 rechteckige Backform

Für den Teig:

500 g Magerquark

2 Eier

250 ml Milch

1 Päckchen Vanille-Puddingpulver

Für das Topping:

200 g Erdbeeren

1 Päckchen roter Tortenguss

Low-Carb-Rezept: So backen Sie leckeren Erdbeerkuchen ohne Zucker

Heizen Sie den Backofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vor. Ob Vorheizen immer wirklich nötig ist, lesen Sie hier. Für den Teig geben Sie alle Zutaten in eine Schüssel und verrühren sie mit dem Handmixer oder in einer Küchenmaschine. Legen Sie die Springform mit Backpapier aus und geben Sie den Teig hinein. Backen Sie den Boden im heißen Ofen für etwa eine Stunde. Lassen Sie ihn danach auf einem Kuchengitter abkühlen. Für den Belag waschen und entstielen Sie die Erdbeeren und schneiden Sie sie klein, ganz nach Belieben in Scheiben oder Hälften. Bereiten Sie den Tortenguss nach Packungsangabe zu. Verteilen Sie die Erdbeeren auf dem Kuchen und gießen Sie den Tortenguss darüber. Stellen Sie den Kuchen für mindestens zwei Stunden kalt und lassen Sie den Guss fest werden.

Rezept: Kevin Reinke