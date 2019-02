Mann postet Bild von Sonntagsbraten - plötzlich werden tausende Menschen richtig sauer

Es gibt Gerichte, bei denen muss man sich an bestimmte Regeln halten. Werden diese gebrochen, laufen die Menschen Sturm. Das musste dieser Mann nun feststellen.

Haben Sie auch ganz genaue Vorstellungen davon, wie bestimmte Gerichte aussehen müssen? Muss es zum Schweinsbraten immer Semmelknödel und Krautsalat oder Breze und süßer Senf zur Weißwurst geben? Dann werden Sie vielleicht nachvollziehen können, warum dieser Mann so viele wütende und fassungslose Reaktionen auf ein simples Foto bekommen hat.

Harmloses Foto löst tausende heftige Reaktionen aus

Mittlerweile gehört es ja fast schon zum guten Ton, das Essen zu fotografieren, bevor man es verputzt. Das Interesse an dem, was andere Leute essen, ist ungebrochen. Deshalb hat sich wohl der Facebook-Nutzer Ben H auch nichts Böses gedacht, als er ein Foto seines Tellers in der offenen Facebook-Gruppe "Rate My Plate" (dt. "Bewerte meinen Teller") veröffentlichte. Darauf zu sehen: ein traditioneller britischer "Sunday Roast", der mit dem deutschen Sonntagsbraten vergleichbar ist. Ein kleiner Yorkshire-Pudding, Bratkartoffeln, Brathähnchen - soweit so gut. Das, woran sich aber der Zorn der britischen Netzgemeinde erzürnt, ist unscheinbar.

Gebackene Bohnen lösen Aufruhr aus

Es sind die gebackenen Bohnen. Diese kleine Beilage (auch noch in kaltem Zustand) versetzt die anderen Mitglieder der Gruppe in helle Aufregung und die Reaktionen sind zum Totlachen:

"Ich würde lieber mit Oscar Pistorius Verstecken spielen, als das essen", schreibt eine Nutzerin. "Bohnen zu einem Roast Dinner - du Primitivling!", eine andere. "Ich würde lieber die Verlängerungsschnur kauen." - "Sieht aus, als ob sich da jemand am Montag krankmelden will." - "Was ist denn falsch mit dir? Ich würde eher Ted Bundy meine Freundin ausführen lassen, als diese Monstrosität essen." - "Ich bin mir nicht sicher, warum du den Teller auf den Boden gestellt hast, aber wenn das für deinen Hund sein soll, dann rufe ich die Tierrettung."

Und so geht es ewig weiter. Über 12.500 Kommentare finden sich mittlerweile unter dem Post. Die Nutzer können diese Beleidigung auf einem Tellerscheinbar einfach nicht verkraften. Für welches verhunzte, deutsche Gericht könnten Sie sich ähnlich heftige Reaktionen vorstellen?

