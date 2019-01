McDonald's bringt endlich neuen Burger, auf den alle gewartet haben - mit einem Haken

McDonald's bringt regelmäßig neue Burger in die Filialen. Über diesen haben sich viele gefreut, aber bei der Einführung gab es auch lange Gesichter.

Knuspriger Bacon macht einen normalen Burger zum kulinarischen Highlight. Dieser Meinung sind viele Menschen und natürlich auch McDonald's-Kunden. Deshalb war die Freude groß, als McDonald's nun die Einführung eines Doppel-Cheeseburger mit Bacon ankündigte. Leider nur in Großbritannien, aber das ist nicht der einzige Wermutstropfen.

McDonald's bringt Double-Cheeseburger mit Bacon: Selbsthilfe nun nicht mehr nötig

Am Selbstbedienungsschalter haben sich schon viele McDonald's-Kunden den Wunsch nach einem Double-Cheeseburger mit Bacon erfüllt. Im Rahmen des "Secret Menu"-Trick fügten sie einfach dem Doppel-Cheeseburger eine Scheibe Bacon als Extra hinzu. Scheinbar ist McDonald's auf dieses weitverbreitete Vorgehen aufmerksam geworden und hat den Spezialburger in Großbritannien nun regulär ins Programm genommen.

McDonald's Double-Cheeseburger mit Bacon wird teurer

Alle Fans, die sich über diese Nachricht gefreut haben, mussten aber einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Während für den Trick mit dem Extra-Bacon insgesamt 1,49 britische Pfund, also umgerechnet 2,10 Euro, fällig wurden, will McDonald's für den neuen Burger 1,99 Pfund, also 2,21 Euro. 11 Cent mehr dafür, dass man am Selbstbedienungsschalter Zeit spart? Das ist happig, wird die meisten Fans aber sicher nicht stören...

Ob der neue Burger auch in Deutschland eingeführt werden soll, ist leider noch nicht bekannt. Aber die positive Nachricht aus Großbritannien macht zumindest Hoffnung.

