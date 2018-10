Dieses McDonald's-Produkt gibt es heute zum Schnäppchenpreis, mit einem Aber

Heute geht es weiter mit dem Herbstkalender von McDonald's. Mit den Coupons können Sie einiges sparen, aber es gibt einen kleinen Haken, der viele ärgert.

Die Oster-Aktion im Februar und März war ein riesiger Erfolg, es ist also kein Wunder, dass McDonald's zum Ende des Jahre noch einmal nachlegt.

McDonald's Herbst-Countdown: Alle McDonald's-Coupons in der App

Am 18. Oktober startete die Sparaktion mit täglich wechselnden Coupons bis zum 14. November, die allerdings nur über die App abrufbar sind. Damit will der Fastfood-Riese, neben dem Umsatz, natürlich auch die Downloadzahlen seiner Android- und iOS-Apps ankurbeln. Eine Papierversion der Coupons wie in der Vergangenheit wird es auch bei dieser Aktion nicht geben. Noch sollten die einzelnen Angebote eigentlich geheim sein, aber dem Portal "Chip" wurden offensichtlich vorab Informationen zugespielt.

Besonders interessant sind sicherlich schon der Start mit dem Big Mac für nur 1,50 Euro statt 4,29 Euro. Am 20. und 28. Oktober sparen Sie dann bei den Chicken McNuggets. Hier werden 20 für 4 Euro statt für 7,99 Euro angeboten. Es wird aber auch Specials wie Pommes Socken und ein Halloween Special mit Lutschern geben.

Und so bekommt man am Donnerstag den Big Mac für 1,50 Euro: App laden, Herbst-Countdown öffnen, Coupon an der Kasse vorzeigen, fertig.

Das ändert sich bei McDonald's:

McDonald's Herbst-Countdown: Nur ein Coupon pro Bestellung

Ein Umstand, der schon beim Oster-Countdown für Unmut gesorgt hat, findet sich auch beim Herbst-Countdown wieder im Kleingedruckten. Wieder ist nur ein Coupon pro Bestellung einlösbar. Sie können also nicht auf einmal zwei oder mehr Big Macs für den Sparpreis kaufen, sondern müssen sich entweder mehrmals anstellen oder einzeln bezahlen. So oder so ist es umständlich. Dafür können Sie aber den gleichen Coupon unbegrenzt oft einlösen. Und vielleicht auch auf die Kulanz der Mitarbeiter hoffen...

Das betrifft natürlich nicht nur den Big Mac, sondern auch alle anderen nachfolgenden Aktions-Coupons.

McDonald's Herbst-Countdown: Alle Angebote im Überblick

Welche Angebote noch kommen werden, ist eigentlich nicht bekannt. In der App wird nur die an dem Tag gültige Aktion gezeigt. Hier sehen Sie aber jetzt schon, welche Schnäppchen Sie erwarten:

Datum Angebot Preis mit Coupon Originalpreis* Ersparnis 18. Oktober Big Mac 1,50 Euro ca. 4,29 Euro ca. 2,79 Euro 19. Oktober 2 McMenü Small 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 20. Oktober 20er Chicken McNuggets 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 21. Oktober McMenü Small und Happy Meal 7,99 Euro ca. 11,98 Euro ca. 3,99 Euro 22. Oktober Zwei Mal Pommes oder zwei Mal Gitterkartoffeln 2,99 Euro ca. 5,98 Euro ca. 2,99 Euro 23. Oktober 9er Chicken McNuggets 1,50 Euro ca. 4,89 Euro ca. 3,48 Euro 24. Oktober Cheeseburger 1 Euro ca. 1,39 Euro ca. 0,39 Euro 25. Oktober McFlurry 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro 26. Oktober Chicken Burger 1 Euro ca. 1,39 Euro ca. 0,39 Euro 27. Oktober Pommes Socken Gratis - - 28. Oktober 20er Chicken McNuggets 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 29. Oktober Cheeseburger 1 Euro ca. 1,39 Euro ca. 0,39 Euro 30. Oktober McFlurry 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro 31. Oktober ChupaChups Halloween Special Gratis - - 01. November Chickenburger 1 Euro ca. 1,39 Euro ca. 0,39 Euro 02. November Zwei Mal Pommes oder zwei Mal Gitterkartoffeln 2,99 Euro ca. 5,98 Euro ca. 2,99 Euro 03. November 20er Chicken McNuggets 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 04. November McMenü Small und Happy Meal 7,99 Euro ca. 11,98 Euro ca. 3,99 Euro 05. November Chickenburger 1 Euro ca. 1,39 Euro ca. 0,39 Euro 06. November 2 McChicken Classic 4 Euro ca. 8,58 Euro ca. 4,58 Euro 07. November 9er Chicken McNuggets 1,50 Euro ca. 4,89 Euro ca. 3,48 Euro 08. November McFlurry 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro 09. November 20er Chicken McNuggets 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 10. November 2 McMenü Small 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 11. November McMenü Small und Happy Meal 7,99 Euro ca. 11,98 Euro ca. 3,99 Euro 12. November 9er Chicken McNuggets 1,50 Euro ca. 4,89 Euro ca. 3,48 Euro 13. November Big Mac 1,50 Euro ca. 4,29 Euro ca. 2,79 Euro 14. November Mc Flurry 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro

*Preise können je nach Filiale variieren

Zweite Woche im McDonald's Herbst-Countdown: Montag, 22. Oktober bis Sonntag, 28. Oktober

Am Montag, 22. Oktober, startet McDonald' mit zwei Mal Pommes oder zwei Mal Gitterkartoffeln für 2,99 Euro. Am Dienstag, 23. Oktober, bekommen Sie den 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro. Mittwoch, 24. Oktober, geht es weiter mit dem Cheeseburger für einen Euro. Einen McFlurry für den gleichen Preis bekommen Sie am Donnerstag, 25. Oktober, gefolgt vom Chickenburger für einen Euro am Freitag, 26. Oktober. Am Samstag, 27. Oktober, startet dann die erste Aktion ohne Burger und Co. An diesem Tag können Sie sich kostenlose Pommes Socken sichern. Die Erfahrung aus der letzten Aktion zeigt, dass es nicht nötig ist, ein Produkt zu kaufen, um die Socken abzustauben. Am Sonntag, 28. Oktober, gibt es dann wieder die 20er Chicken McNuggets für nur vier Euro.

Dritte Woche im McDonald's Herbst-Countdown: Montag, 29. Oktober bis Sonntag, 4. November

Ein Cheeseburger für einen Euro, so startet der Montag am 29. Oktober. Am Dienstag, 30. Oktober, geht es mit dem McFlurry für einen Euro weiter. Am Mittwoch, 31. Oktober, geht es passend zum gruseligen Abend weiter mit dem gratis ChupaChups Halloween Special. Am Donnerstag, 1. November, gibt es dann den Chickenburger für einen Euro. Am Freitag, 2. November, gibt es wieder zwei Mal Pommes oder zwei Mal Gitterkartoffeln für 2,99 Euro. Hähnchenfans können sich am Samstag, 3. November, den Bauch mit dem 20er Chicken McNuggets für vier Euro vollschlagen. Am Sonntag, 4. November, klingt die Woche dann mit einem McMenü Small plus Happy Meal für insgesamt 7,99 Euro aus.

Vierte Woche im McDonald's Herbst-Countdown: Montag, 5. November bis Sonntag, 11. November

Ein Chickenburger für einen Euro, so startet der Montag am 5. November. Auch der Dienstag, 6. November, steht im Zeichen des Huhns. Hier gibt es zwei McChicken Classic für vier Euro. Am Mittwoch, 7. November, geht es geflügelt weiter mit dem 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro. Der Donnerstag, 8. November, ist der Tag für Eis-Fans, denn es gibt den McFlurry für nur einen Euro. Am Freitag, 9. November, können Sie das Wochenende mit einem 20er Chicken McNuggets für vier Euro einläuten. Zwei McMenü Small für 6,99 Euro bekommen Sie am Samstag, 10. November, und am Sonntag, 11. November, ein McMenü Small plus Happy Meal für 7,99 Euro.

Fünfte Woche im McDonald's Herbst-Countdown: Montag, 12. November bis Mittwoch, 14. November

Die letzte Spartage bei McDonald's startet am Montag, 12. November, mit dem 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro. Es geht weiter mit dem Big Mac für 1,50 Euro am Dienstag, 13. November. Und das Finale am Mittwoch, 14. November? Das fällt eher unspektakulär aus, aber Eis-Fans dürfen sich freuen. Es gibt noch einmal den McFlurry für nur einen Euro.

Das war die erste Woche im McDonald's Herbst-Countdown: Donnerstag, 18. Oktober bis Sonntag, 21. Oktober

Der Herbst-Countdown startete mit dem Big Mac für 1,50 Euro. Am Freitag, 19. Oktober, ging es weiter mit zwei McMenüs Small für 6,99 Euro. Zum Samstag, 20. Oktober, gab es einen echten Kracher: 20er Chicken McNuggets für nur vier Euro, gefolgt von einem McMenü Small plus Happy Meal für insgesamt 7,99 Euro am Sonntag.

McDonald's Herbst-Countdown: Gewinnspiele in der App

Zusätzlich zu den Coupons hat McDonald's für den Herbst-Countdown auch eine große Gewinnspielaktion geplant. Es soll Sneakers mit Burger-Prints oder Jeansjacken zu gewinnen geben, aber auch hochpreise Gewinne, wie iPhones oder ein Fiat 500C, sind dabei.

