McDonald‘s Oster-Countdown: Heute gibt’s das „Eltern-Paket“ billiger - mit einem Haken

Jeden Tag ein neuer Coupon und ein neues Angebot. Beim McDonald's Oster-Countdown können Fast-Food-Fans viel sparen, aber Sie müssen auf das Kleingedruckte achten.

Auch in diesem Jahr setzt McDonald's eine beliebte "Tradition" fort - beim "Oster-Countdown" gibt es für Fast-Food-Fans wieder jede Menge Coupons.

McDonald's Oster-Countdown: Alle McDonald's-Coupons in der App

Am 21. Februar geht es wieder los mit der jährlichen Sparaktion "Oster-Countdown". Bei der Aktion gibt es bis zum 24. März täglich neue Coupons, die allerdings nur über die App abrufbar sind. Ein Haken, der einige Kunden ziemlich ärgern wird, zwingt sie jedoch dazu, Platz auf dem Smartphone freizumachen und die McDonald's-App extra herunterzuladen. Eine Papierversion der Coupons, wie sie in der Vergangenheit üblich war, wird es auch in diesem Jahr wieder nicht geben. Noch sollten die einzelnen Angebote eigentlich geheim sein, aber dem Portal "ekitchen" hat McDonald's vorab Informationen überlassen.

Besonders interessant ist schon der Start: Am 21. Februar geht es mit dem Big Mac für nur 1 Euro statt 4,29 Euro los. Im Herbst-Countdown mussten Fans immerhin noch 1,50 Euro dafür ausgeben. Am 3. März sparen Sie dann bei den Chicken McNuggets. Hier werden 20 für 4 Euro statt für 7,99 Euro angeboten. Es gibt aber auch wieder nicht-essbare Aktionsprodukte wie die Pommes-Socken.

Und so bekommen Sie die Angebote: App laden, Oster-Countdown öffnen, Coupon an der Kasse vorzeigen, fertig. Ohne Coupon wird der volle Preis fällig.

Pop-Socket zum McDouble Chili Cheese im McDonald's Oster-Countdown

Am Freitag, 8. März, gibt es einen McDouble Chili Cheese für 1,50 Euro statt 2,39 Euro. Sie sparen also 89 Cent. Aber dazu gibt es gratis ein Gimmick, das viele Smartphone-Fans freuen wird: Einen ausziehbaren Sockel und Griff von PopSockets mit passendem Pommes- oder Burger-Motiv. Die praktischen Halterungen dieses Herstellers kosten im Handel bis zu 12 Euro. Damit machen Fast-Food-Fans also einen super Deal. Aber einen Haken hat die Sache: Die Popsockets gibt es nur dazu, solange der Vorrat reicht.

Zu den McDonald's-Klassikern der Angebote gehören diese Burger

Signature Classic Beef (laut App)

Signature BBQ Beef (laut App)

Signature Caesar Beef (laut App)

Signature Bacon & Egg Beef (laut App)

Signature Classic Chicken (laut App)

Signature BBQ Chicken (laut App)

Signature Caesar Chicken (laut App)

Signature Bacon & Egg Chicken (laut App)

Chicken McNuggets 9er (laut Website)

Chicken McNuggets 6er (laut Website)

McWrap Chicken Caesar (laut Website)

Big Mac

Big Tasty Bacon

Hamburger Royal TS

Hamburger Royal Käse

McChicken Classic

McRib

Filet-o-Fish

Der McDonald's-Coupon zu "Klassikern" gilt nicht für folgende Produkte

Wer also unten in der Tabelle Angebote liest, bei denen es "Klassiker" günstiger gibt, der muss auf diese Burger leider verzichten:

Signature Collection

Big Tasty Bacon

Big Bacon Raclette

Big Bacon Raclette Chicken

Vorsicht beim McDonald's Oster-Countdown: Nur ein Coupon pro Bestellung

Ein Umstand, der schon beim letzten Oster-Countdown und dem folgenden Herbst-Countdown für Ärger sorgte (und deshalb mittlerweile bekannt sein sollte): Im Kleingedruckten – und dieses Mal auch direkt unterm Angebot – findet sich wieder der Hinweis, dass nur ein Coupon pro Bestellung einlösbar ist. Sie können also nicht auf einmal zwei oder mehr Schnäppchen-Big Macs kaufen, sondern müssen jeden Big Mac einzeln bezahlen. Viel zu umständlich meckern die Kunden. Die Entschädigung: Sie können denselben Coupon unbegrenzt oft vorzeigen und einlösen.

McDonald's Oster-Countdown: Die bekannten Angebote im Überblick

Welche Angebote genau beim Oster-Countdown kommen werden, ist eigentlich nicht offiziell bekannt. In der App wird nur die jeweils an dem Tag gültige Aktion gezeigt werden. Das Portal ekitchen hat McDonald's allerdings einen "Sneak Peak" aus dem Kreuz leiern können. Aber Vorsicht: Die Angebote könnten sich noch ändern, vergewissern Sie sich also für Ihren Besuch, welches Produkt gerade wirklich reduziert ist.

Datum Angebot Preis mit Coupon Originalpreis** Ersparnis** 21.02. Big Mac* 1 Euro ca. 4,29 Euro ca. 3,29 Euro 22.02. McFlurry mit zwei Toppings nach Wahl 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro 23.02. 20er Chicken McNuggets / Gratis Pommes Socken* 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 24.02. McMenü Small & Happy Meal 7,50 Euro ca. 11,98 Euro ca. 4,48 Euro 25.02. Milkshake nach Wahl, Regular* 1 Euro ca. 2,39 Euro ca. 1,39 Euro 26.02. 9er Chicken McNuggets 1,50 Euro ca. 4,89 Euro ca. 3,48 Euro 27.02. 2 x McRib 4 Euro ca. 8,58 Euro ca. 4,58 Euro 28.02. Doppelpack: 2 x Klassiker mit Softdrink und Pommes 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 01.03. Chickenburger 1 Euro ca. 1,39 Euro ca. 0,39 Euro 02.03. 2 x McMenü Small 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 03.03. 20er Chicken McNuggets 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 04.03. McMenü Small mit Happy Meal 7,50 Euro ca. 11,98 Euro ca. 4,48 Euro 05.03. McFlurry* 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro 06.03. Filet 'o Fish 1 Euro ca. 3,99 Euro ca. 2,99 Euro 07.03. 2 x McMenü Small 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 08.03. McDouble Chili Cheese/Gratis Pop-Sockets* 1,50 Euro ca. 2,39 Euro ca. 0,89 Euro 09.03. 20er Chicken McNuggets 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 10.03. McMenü Small & Happy Meal 7,50 Euro ca. 11,98 Euro ca. 4,48 Euro 11.03. 2 x McRib 4 Euro ca. 8,58 Euro ca. 4,58 Euro 12.03. McFlurry 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro 13.03. 9er Chicken McNuggets* / Gratis Pick-up Triple Choc Mini* 1,50 Euro ca. 4,89 Euro ca. 3,48 Euro 14.03. Cheeseburger 1 Euro ca. 1,39 Euro ca. 0,39 Euro 15.03. Doppelpack: 2 x Klassiker mit Softdrink und Pommes 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 16.03. 20er Chicken McNuggets* 4 Euro ca. 7,99 Euro ca. 3,99 Euro 17.03. McMenü Small & Happy Meal*/Gratis Familien-DVD* 7,50 Euro ca. 11,98 Euro ca. 4,48 Euro 18.03. 9er Chicken McNuggets 1,50 Euro ca. 4,89 Euro ca. 3,48 Euro 19.03. Big Mac* 1 Euro ca. 4,29 Euro ca. 3,29 Euro 20.03. McFlurry 1 Euro ca. 2,99 Euro ca. 1,99 Euro 21.03. 2 x Apfeltasche oder anderen Pie 1 Euro ca. 2 Euro ca. 1 Euro 22.03. Doppelpack: 2 x Klassiker mit Softdrink und Pommes (plus Becher) 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 23.03. 2 x McMenü Small* 6,99 Euro ca. 13,98 Euro ca. 6,99 Euro 24.03. 2 x McSundae 1,79 Euro ca. 2 Euro ca. 0,21 Euro

* Angebot von McDonald's bestätigt.

** Preis kann je nach Filiale variieren.

Die dritte Woche im McDonald's Oster-Countdown: Montag, 04. März bis Sonntag, 10. März

McMenü Small plus Happy Meal für insgesamt 7,50 Euro, so startet die Woche am 04. März. Am Dienstag, 05. März, geht es wieder mit einem McFlurry Ihrer Wahl für einen Euro weiter. Sweet Hearts Schoko, Choco Krispies-Schoko, Lion-Karamell, Schokolinsen-Cherry oder Milka-Cherry? Wenn Sie sich nicht entscheiden können, können Sie den Coupon ja mehrmals einlösen. Zur Erinnerung: Das ist nicht in derselben Bestellung möglich. Am Mittwoch, 06. März, geht es dann mit einem Highlight für Küstenfans weiter: Den Filet 'o Fish können Sie für einen Euro kaufen. Am Donnerstag, 7. März, gibt es wieder zwei McMenü Small für 6,99 Euro. Am Freitag, 8. März, bekommen Sie zum McDouble Chili Cheese für 1,50 Euro auch noch gratis einen Pop-Sockets dazu. Das Smartphone-Gadget ist ein ausziehbarer Sockel und Griff in Einem. Hähnchenfans kommen am Samstag, 9. März, auf ihre Kosten. Schlagen Sie sich den Bauch mit 20 Chicken McNuggets für vier Euro voll. Am Sonntag, 10. März, klingt die Woche mit einem McMenü Small plus Happy Meal für insgesamt 7,50 Euro statt regulär 11,98 Euro aus.

Die vierte Woche im McDonald's Oster-Countdown: Montag, 11. März bis Sonntag, 17. März

Starten Sie die neue Woche im Oster-Countdown von McDonald's mit zwei McRib für vier Euro. Der Dienstag, 12. März, ist wieder der Tag für Eisfans. Der McFlurry kostet heute nur einen Euro. Am Mittwoch, 13. März gibt es zum 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro noch einen Riegel Pick-Up als Nachtisch dazu. Der Donnerstag, 14. März, ist Cheeseburger-Tag. Der beliebte Klassiker kostet an diesem Tag nur einen Euro. Am Freitag, 15. März, bekommen Sie wieder zwei Klassiker mit Pommes und Softdrink für 6,99 Euro. 20 Chicken McNuggets für vier Euro bekommen Sie wieder am Samstag, 16. März, und am Sonntag, 17. März, ein McMenü Small plus Happy Meal und eine Familien-DVD für insgesamt 7,50 Euro.

Die fünfte Woche im McDonald's Oster-Countdown: Montag, 18. März bis Sonntag, 24. März

Die letzten Spartage des McDonald's Oster-Countdown starten am Montag, 18. März, mit dem 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro statt 4,89 Euro. Danach gibt es wieder das Highlight für viele Fans: Der Big Mac kostet am 19. März gerade mal einen Euro. Am Mittwoch, 20. März, beehrt uns noch einmal der McFlurry für einen Euro, gefolgt von zwei Fruchtaschen Ihrer Wahl für einen Euro am Donnerstag, 21. März. Am Freitag können Sie sich zum Start ins Wochenende noch einmal zwei Klassiker mit Pommes und Softdrink für 6,99 Euro gönnen. Dazu gibt es einen Gratis-Becher. Am Samstag haut McDonald's zwei McMenü Small für 6,99 raus? Und das Finale am Sonntag, 24. März? Das fällt gewohnt unspektakulär aus: Zwei McSundeas für 1,79 Euro. Sie sparen also gerade einmal 21 Cent.

Das war die erste Woche im McDonald's Oster-Countdown: Donnerstag, 21. Februar bis Sonntag, 24. Februar

Der Oster-Countdown startete mit einem richtigen Schnäppchen: Statt 4,29 Euro kostete der Big Mac am 21. Februar nur einen Euro. Am Freitag, 22. Februar konnten Sie das Wochenende mit einem McFlurry für einen Euro einläuten. Zum Samstag, 23. Februar, gab es wieder ein echtes Highlight: Die 20er Chicken McNuggets gab es für gerade einmal vier Euro und dazu auch noch die begehrten Pommes-Socken. Zum Abschluss der ersten Oster-Countdown-Woche haute McDonald's dann am Sonntag noch ein McMenü Small plus Happy Meal für insgesamt 7,50 Euro raus.

Das war die zweite Woche im McDonald's Oster-Countdown: Montag, 25. Februar bis Sonntag, 03. März

Am Montag, 25. Februar, startete McDonald's mit einem 0,3 Liter Milchshake Ihrer Wahl für einen Euro. Am Dienstag, 26. Februar, gab's die 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro. Mittwoch, 27. Februar, ging es für Sparfüchse gut weiter: zwei McRib für vier Euro statt 8,58 Euro. Zwei Klassiker mit Softdrinks und Pommes für 6,99 Euro bekamen Sie am Donnerstag, 28. Februar, direkt gefolgt vom Chickenburger für einen Euro am Freitag, 01. März. Am Samstag, 02. März, konnten Sie sich dann zwei McMenü Small für 6,99 Euro statt 13,98 Euro gönnen. Am Sonntag, 03. März, gab es dann wieder den beliebten Deal: 20er Chicken McNuggets für nur vier Euro.

