Ökotest rät zu Leitungswasser: Einige Mineralwasser zwar „sehr gut“, manche erhöhen Krebsrisiko

Naja. Obwohl diese Diskussion so ausgelutscht ist, kommt man zu keinem eindeutigen Ergebnis. Momentan geraet Trinkwasser in gewissen Regionen ganz schoen in Verruf. Offenbar sind einfach die Filteranlagen ueberfordert. Mineralwasser kann gut sein, muss aber nicht, je nach Quelle. Ich habe zum Glueck einen Heilwasserbrunnen in der Naehe, den ich manchmal nutze. Das, in Glasflaschen abgefuellt, schmeckt dann wirklich mal ganz anders, selbst aufgesprudelt. Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, kann ich aber auch nicht wissen, dann muesste ich es jedesmal analysieren lassen.