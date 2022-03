Diese Mini-Frikadellen sind maximal schnell zubereitet: köstliches Rezept

Von: Maria Dirschauer

Lecker frittierte Mini-Frikadellen, die nicht vor Fett triefen. Da greift man gerne zu! © Voltan/Imago

Fleischpflanzerl, Klopse, Frikadellen oder Buletten: egal, wie man die Hackfleisch-Bällchen nennt – mit diesem Rezept gelingen sie fettarm und trotzdem lecker.

Ob Chili con Carne, Spaghetti Bolognese oder in Aufläufen: Hackfleisch-Gerichte sind oft schnell gemacht und kommen auch bei Kindern gut an. Frikadellen* zuzubereiten geht besonders schnell von der Hand. Sie geben eine perfekte Mahlzeit zusammen mit Salaten oder Kartoffeln und Gemüse ab. Oder auch einen einfachen Snack zum Mitnehmen fürs Picknick oder für die Brotzeit. Mit dem folgenden Rezept kreieren Sie Frikadellen im Mini-Format: handlich und mit einem Happs im Mund. Das Geheimnis der Fleischpflanzerl: sie sind fettärmer als ihre üblichen Verwandten, die in der Pfanne brutzeln. Warum? Weil sie in der Heißluft-Fritteuse zubereitet werden. Dieses Gerät sorgt dafür, dass man weniger Fett benutzen muss und dieses auch aufgefangen wird. So gibt es weder Spritzer wie beim Braten in der Pfanne, noch Fettgeruch in der Küche. Wichtig für dieses Rezept*: Die Heißluft-Fritteuse muss einen integrierten Grill- bzw. Heizstab haben. Probieren Sie es aus!

Rezept für Mini-Frikadellen: Die Zutaten

Portionen: ca. 11 Mini-Frikadellen

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Garzeit: 12 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

350 g Hackfleisch – hier erfahren Sie, warum es manchmal grau wird

1 Zwiebel

1-2 EL Paniermehl

2 TL Senf

1 Ei

1 EL Quark

1-2 TL Paprikapulver (rosenscharf)

Salz und Pfeffer

1 EL Tomatenketchup

Würzen nach eigenem Geschmack Beim Würzen des Hackfleischs können Sie ganz nach Ihren Vorlieben vorgehen: Mischen Sie z. B. italienische Kräuter unter. Sie können auch eine Karotte raspeln oder eine Paprika klein schneiden und untermischen.

Leckere Mini-Frikadellen aus der Heißluft-Fritteuse: So geht‘s

Zwiebel schälen und klein würfeln. Hier finden Sie Tipps zum Zwiebelschneiden ohne Tränen. Nun geben Sie alle Zutaten wie oben angegeben in eine Schüssel und vermengen alles. Feuchten Sie Ihre Hände leicht an und formen Sie etwa 11 kleine Frikadellen aus der Hackfleischmasse. Heizen Sie die Heißluft-Fritteuse auf 200 °C vor. Legen Sie die Frikadellen in den Frittierkorb, dabei nicht übereinanderlegen! Garen Sie die Mini-Frikadellen für 7 Minuten. Dann wenden Sie die Frikadellen und garen Sie für weitere 5 Minuten in der Heißluft-Fritteuse. Dann herausnehmen – fertig ist der fettarme Genuss!

Beachten Sie, dass sich die Garzeiten unterscheiden können – je nach Fritteuse und Größe der Frikadellen. Übrigens: Auch mit der cleveren Idee, Hackbällchen im Ofen zuzubereiten, können Sie Fett sparen im Vergleich zum üblichen Braten in der Pfanne. Guten Appetit! (mad)

