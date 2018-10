Mitarbeiter warnt: Dieses Produkt sollten Sie bei Subway niemals essen

"Eat fresh" – Das ist der Slogan der Sandwich-Kette Subway. Aber nicht alles, was da so appetitlich in der Auslage liegt, sollte unter diesem Motto angeboten werden.

Über die Zustände in den Küchen von manchen Fastfood-Restaurants wurde schon viel geschrieben. Aber auch, wenn das Essen direkt vor der Nase des Kunden zubereitet wird, ist das scheinbar keine Garantie für sauberes Arbeiten. Ein angeblicher Subway-Mitarbeiter aus Großbritannien hat auf der Plattform Reddit über seinen Arbeitsalltag geplaudert und dabei ein Produkt besonders angeprangert.

Finger weg vom Hühnchen!

Der Reddit-User, der mittlerweile sein Profil gelöscht hat, hat auf die Frage eines Users, welches Produkt er meiden würde, eine klare Antwort: "Vermeiden Sie: Chipotle Chicken und Teriyaki Chicken. Warum? Hühnchen liegt zwei Tage in der Auslage. Wenn dieses zwei Tage abgelaufen ist, liegt das Fleisch vier Tage und fängt an zu stinken", schreibt der Subway-Manager, der in einem Restaurant in Großbritannien arbeiten will.

Ein weiterer angeblicher Subway-Mitarbeiter aus den USA setzt noch einen drauf. "Ich war Mitarbeiter bei Subway für ein Jahr und mich wundert es, dass euer Hühnchen zwei Tage in der Auslage liegt. Bei uns wurde das Hühnchen fünf Tage gelagert und uns wurde gesagt, wenn der fünfte Tag verstrichen sei, einfach das Datum zu ändern. Eigentlich wussten wir nie genau, wie lang das Hühnchen angeboten wurde."

Kann man den Angaben trauen? User, die sich auf Reddit den Fragen stellen, müssen vorab nachweisen, wer sie sind. So sollen falsche Behauptungen eingedämmt werden.

Auch interessant: Subway schwächelt. So viele Filialen müssen schließen.

Wie sind die Zustände in Deutschland?

Großbritannien und die USA sind weit weg und die Zustände dort müssen kein Hinweis auf deutsche Filialen der Fastfood-Kette sein. In einer anderen Fragerunde bei Reddit beantwortet allerdings auch ein Subway-Manager aus Deutschland Fragen. Seiner Meinung nach sei die Fleischqualität gut - mit einer wohlbekannten Ausnahme. "Ich persönlich schätze die Qualität - abgesehen vom Hühnchen - als hervorragend ein, da zum Beispiel die Wurstwaren von der Metzgerei Nocker aus Kaufbeuren in Bayern stammen. Das Hühnchen hingegen stammt aus Thailand bzw. Brasilien", berichtet er auf Reddit. Hühnchen scheint bei Subway also tatsächlich ein wunder Punkt zu sein.

Auch ein McDonald's-Mitarbeiter hat ausgepackt. Auf seiner "Abschuss-Liste" stehen diese Produkte.

ante/Video: Glomex

Die größten Fast-Food-Ketten der Welt: Platz eins überrascht Zur Fotostrecke

Es läuft nicht rund: