Münchner verraten: In diesen Läden essen wir unseren Schweinsbraten am liebsten

Sie wollen wissen, wo man in München richtig guten Schweinsbraten essen kann? Diese Restaurants sollten Sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Viel Spaß beim Schlemmen.

Der Schweinsbraten gehört sicherlich zu den Lieblingsspezialitäten der Bayern und die meisten haben einen Favoriten. Das Portal www.lobsterlobby.com hat Münchner Originale, Unternehmer und lokale Persönlichkeiten nach ihrem Lieblings-Schweinsbraten-Lokal gefragt.

Platz 10: Atzinger

Klaus St. Rainer, der Geschäftsführer der Goldenen Bar empfiehlt den Atzinger in der Schellingstraße 9: "Zu meinen Schweinsbraten-Favoriten gehören das Atzinger in der Schelling/Amalienstrasse... Am besten schmeckt er mir eigentlich bei uns in der Goldenen Bar, aber da gibt es ihn nur ein Mal im Monat random auf der Mittagskarte".

Platz 9: Wirtshaus im Schlachthof

Der Kabarettist Wolfgang Krebs offenbart: "Nun kommt mein großes Coming Out als Schweinsbratenesser. Und diesen Schweinsbraten esse ich am liebsten im Schlachthof in München. Im Schlachthof habe ich schon viele erfolgreiche Tage und einige unvergessliche Nächte zugebracht. Jedes meiner neuen Kabarettprogramme hat im Schlachthof Premiere und der Schweinsbraten dort ist legendär. Das Haus ist ausgezeichnet geführt, und von der Münchner Kabarettszene nicht wegzudenken."

Und auch der Schauspieler Joseph Hannesschläger ist Fan: "Ausgezeichnet war der Schweinsbraten im Wirtshaus im Schlachthof in München. Letztens persönlich getestet." Schauen Sie doch mal vorbei in der Zenettistr. 9.

Platz 8: Spatenhaus an der Oper

"Das Spatenhaus gegenüber der Oper. Super Schweinsbraten, perfekter Service und dann mit dem Blick!", sagt Heinrich Graf von Spreti, der Präsident von Sotheby's Germany.

Platz 7: Andechser am Dom

Frank Fleschenberg, der Präsident vom The EAGLES Charity Golf Club e.V., isst seinen Schweinsbraten am liebsten hier: "Meiner Meinung nach serviert die Waldwirtschaft und das Andechser am Dom von Sepp Krätz den besten Schweinsbraten Münchens." zu finden ist dieser in der Residenzstr. 12.

Platz 6: Paulaner im Tal

"Da ich nun seit über 40 Jahren Wirt bin, hab ich bereits einige Schweinsbraten in meinem Leben gegessen. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass unser Schweinsbraten im Paulaner im Tal der Beste ist." So selbstbewusst argumentiert Christoph Holenia, der Wirt vom Paulaner im Tal 12.

Platz 5: Schlemmermeyer

Philipp von Frankenberg ist ein Fan vom Schlemmermeyer-Schweinsbraten auf dem Viktualienmarkt Abteilung 5 Stand 1 und hat gleich noch einen Tipp: "Vielleicht nicht das beste Restaurant im klassischen Sinn, aber wir lieben den Schweinsbraten beim Schlemmermeyer am Viktualienmarkt an der Frischetheke oder einfach nur Schweinsbratenkuste am Stück kaufen und statt Chips naschen!"

Platz 4: Wirtshaus in der Au

Stefan Geisberger von Studio Munique kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Kurz und knapp im 'Wirtshaus in der Au' ist der Schweinsbraten am Besten. Fleisch TOP Knödel TOP Biersoße ÜBER TOP. Der Krautsalat, oh man, der Krautsalat ist auch der Wahnsinn, der ist inbegriffen." Probieren Sie doch mal den Schweinsbraten in der Lilienstr. 51.

Platz 3: Zum Dürnbräu

Im Tal 21 beim Dürnbräu isst der Schauspieler und Politiker Charles M. Huber am liebsten: "Schweinsbraten immer beim Dürnbräu im Tal."

Und auch Kilian Link, der Gründer von Lobsterlobby, schwört auf das Dürnbräu: "Etwas versteckt im Tal, dennoch gefunden und geschlemmt. Super Schweinsbraten, super Soße und zweierlei Knödel."

Platz 2: Bazis Schlemmerkucherl

Dieses Schweinsbratenparadies finden Sie in der Müllerstraße 43. Christoph Paul Forstner, der Geschäftsführer von Bavarian Couture GmbH: "Ich finde das Konzept vom Bazis in der Müllerstraße super und perfekt passend für das junge München. Der Schweinsbraten ist echt Weltklasse. Das ist mein Tipp!"

Platz 1: Beim Sedlmayr

Der Sieger in der Umfrage wurde der "Sedlmayr" in der Westenriederstr. 14. Das Müncher Original Obstandl Didi sagt "Den besten Schweinsbraten in München gibt's beim Sedlmayr in der Westenriederstraße in der Nähe vom Viktualienmarkt."

Auch Dr. Gabriele Weishäupl verrät "Der Schweinsbraten 'Beim Sedlmayr'... einfach gut..."

