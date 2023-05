Ex-Kellnerin packt aus: So nerven Geizhälse und Schnipser im Restaurant

Es gibt leider viele unerzogene Menschen und auch Kinder, ich gehe eher in Cafés in denen eher keine Kinder sind obwohl ich selbst ein Enkelkind habe. Ein Restaurant ist kein Spielplatz. Aber auch erwachsene Menschen haben oft keine Manieren.

das kann auf beiden Seiten passieren, es gibt auch viel unfähiges Personal in der Gastronomie, erst gestern wieder erlebt! Habe mit Gästen ein Restaurant aufgesucht, vorab reserviert, ok der Kellner kam nahm die Getränkebestellung auf, ging zügig, denn wir wussten was wir wollen! Zur gleichen Zeit bekamen wir die Speisekarte, hatten uns schnell entschieden, nur für den 8jährigen war es schwierig, denn es gab keine Kinderportion Schnitzel, lt. Speisekarte, ok wir warteten eine gute halbe Stunde bis wir bestellen konnten, 4 Menüs, wir wollten extra Pommes für das Kind, gab es nicht ok, dann haben wir gesagt er bekommt von uns etwas (er ist ein schlechter Esser), nach angemessener Wartezeit, kamen die Essen, allerdings nur 2 davon kamen wie bestellt, statt den 2 Wienerschnitzeln, kam ein Kinderschweineschnitzel welches nicht auf der Karte stand und ein Wienerschnitzel mit Käsespätzle - wer auch immer so etwas ißt - ging wieder zurück dann kam ein Wienerschnitzel, nach längerer Zeit das zweite, welches für mich gewesen wäre, ich habe es zurück gehen lassen und habe auf ein Essen verzichtet, klar habe ich die Rechnung auf den Cent und keinen Cent mehr, beglichen!!!!