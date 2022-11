Neuer Flaschenverschluss von Coca-Cola nervt Kunden gewaltig – Hersteller bleibt locker

Von: Jasmin Farah

Fast jedes Kind kennt das Getränk mit dem rot-weißen Schriftzug auf der Flasche. Doch genau die sorgt jetzt bei Fans für Unmut. Dabei meint der Hersteller es nur gut und gibt sogar Tipps.

Seit der Markteinführung vor Jahrzehnten ist es ein Kult-Getränk: die Coca-Cola. Das braune Zuckergetränk mit der geheimen Rezeptur erfrischt und begeistert Millionen Menschen weltweit. Damit zählt Coca-Cola auch zum mächtigsten Getränkekonzern der Welt. Neben dem berühmten Softdrink vertreibt der Konzern aber längst viele weitere Limonaden und Getränke wie etwa Sprite oder Fanta, die ebenfalls weltweit zahlreiche Anhänger haben.

Neuer Flaschenverschluss von Coca-Cola nervt Kunden gewaltig – Hersteller bleibt locker

Der „verbesserte“ Flaschenverschluss von Coca-Cola kommt nicht bei allen gut an. © Weingartner-Foto/Imago

Doch es könnte sein, dass der Softdrink-Hersteller jetzt einige vergraulen wird. Ob er sich mit seiner neuesten „Verbesserung“ eher ein Eigentor geschossen hat? Einige Kunden wüten jetzt zumindest im Netz. Sie regen sich über den optimierten Verschluss an Coca-Cola-Flaschen auf. Der scheint offenbar für viele eine wahre Herausforderung darzustellen. Während man ihn früher einfach ganz aufdrehen konnte, bleibt er nun nach dem Öffnen daran hängen, im Deckel steht sogar der Schriftzug „Lass mich dran“.

„Hintergrund ist, dass man bei einem Monitoring an europäischen Stränden relativ viele Plastikdeckel gefunden hat“, erklärt Philip Heldt von der NRW-Verbraucherzentrale gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Offenbar seien an der Nordsee auf 100 Meter Strand allein 43 Flaschendeckel gefunden worden. Zu viel, weshalb nun eine neue EU-Vorgabe besagt, dass ein festsetzender Deckel ab 2024 Pflicht wird. Ziel ist es also, die dadurch entstehende Umweltverschmutzung zu reduzieren.

Neuer Flaschenverschluss von Coca-Cola nervt Kunden gewaltig – Hersteller lenkt nicht ein

Doch Coca-Cola als Marktführer will wohl auch hier eine Vorreiterrolle einnehmen und hat die Deckel-Vorgabe bereits Ende letzten Jahres umgesetzt. Das betrifft allerdings nur die Einwegflaschen, Glas- und Mehrweg-PET-Flaschen hingegen nicht. Sehr zum Unmut der Kunden, demnach soll ein User auf Twitter den neuen Verschluss „supernervig“ finden, weil er „immer im Weg“ ist. Hinzu kommt, dass Coca-Cola aufgrund der Krise erheblich die Preise angezogen hat.

Ein anderer User macht sich hingegen über die Qualität der neuen Flaschenverschlüsse, auch „Tethered Caps“ genannt, lustig:

Doch Coca-Cola sieht die Kritik entspannt und erklärt in einer Pressemitteilung: „Uns ist klar: Manchmal erscheint es unbequem, wenn bewährte Dinge verändert werden. Man muss sich einen kleinen Ruck geben, um über das Gewohnte hinauszuschauen und Potenzial für Verbesserungen zu sehen“, heißt es dort.

Abschließend versucht es der Getränke-Riese mit gut gemeinten Tipps: „Wenn der neue Verschluss richtig gehandhabt wird, dann sollte die kleine Veränderung auch den Trinkgenuss nicht mindern. Einfach aufdrehen, Deckel nach hinten kippen, einrasten lassen und genießen.“