Nicht Aldi, nicht Lidl: Das ist der günstigste Supermarkt in Deutschland

"Alles, was wir essen, trinken, anziehen, benutzen" kommt aus den Herkunftsländern der Zuwanderer? Ach so! Die bayerische Mineralwasserquelle, deren Produkte ich kaufe, ist in Wirklichkeit eine Pipeline aus Afghanistan. Die Provinz Campania, aus der meine Orangen und Zitronen kommen, liegt gar nicht in Italien, sondern in Zentralafrika. Ich könnte allerdings schwören, dass ich zu meinem letzten Aufenthalt dort nach Italien gereist bin. Auch Fleisch und Eier, die ich bei meinem Biobauern kaufe, sind aus dem Vorderen Orient importiert, und die Kühe auf der Weide sind nur eine Illusion, installiert von Siegfried und Roy. Tomaten, Kirschen, Schnittlauch, Petersilie, usw. kommen saisonal auch nicht aus Bayern, wie es der Herkunftsnachweis vorsieht, sondern sind aus Pakistan importiert. Der Roggen zu meinem Brot kommt aus Nordafrika, das ja bekanntermaßen ein Roggenanbaugebiet ist. Das alles war mir bisher unbekannt. Auch die Fischzucht der Aumühle ist nur ein Importunternehmen mit Sitz am Victoria-See.

Mein Blazer aus Harris-Tweed kommt auch nicht von den Shetland-Inseln, sondern aus Nigeria? Na ja, die Baumwolle kommt aus Ägypten.

Und die Tomaten, Kirschen, Melonen, Pfirsiche, usw. landen dann wieder in den (angeblichen) Herkunftsländern, etwa in Flaschen?

Tja, auf diese Information von Ihrer Seite habe ich gewartet!