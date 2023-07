Drei einfache Tipps, damit der Nudelsalat Ihrer Wahl gelingt

Von: Anne Hund

Ein Nudelsalat ist schnell gemacht. Bei der Zubereitung gibt es kleine Hilfen, die das Gericht einfach besser schmecken lassen.

Ob als Beilage oder Hauptspeise: Ein selbstgemachter Nudelsalat zählt bei der Sommerparty oder beim Grillabend zu den Klassikern. Mit ein wenig Routine ist ein Nudelsalat daheim schnell zubereitet. Umso ärgerlicher ist es, wenn das Ergebnis nicht so ausfällt wie gewünscht – was oft ganz simplen Dingen liegt.

Bei kurzen Nudeln mit Rillen und Vertiefungen können die Zutaten quasi hineinschlüpfen. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Hier ein paar grundsätzliche Tipps bei der Zubereitung von Nudelsalat:

1. Nudelwasser salzen

Wer Nudelsalat selbst zubereitet, sollte unbedingt früh genug zum Salzfass greifen – nämlich schon dann, wenn es ans Nudelkochen geht, denn die richtige Portion Salz im Nudelwasser ist oft für den kleinen Geschmacksunterschied entscheidend.„Wenn Sie Ihren Nudelsalat erst gegen Ende salzen, wenn alles zusammengefügt ist, machen Sie es falsch“, heißt es in einem Beitrag mashed.com. Das Ergebnis: Der Nudelsalat schmeckt fad, auch wenn sie am Ende noch so sehr nachwürzen.

2. Die richtige Nudelform wählen

Die Auswahl an Nudeln ist groß. Für den Nudelsalat empfehlen sich mashed.com zufolge kurze Nudeln mit Rillen und Vertiefungen – damit Dressing, Öl, gehackte Kräuter oder Käsestückchen quasi hineinschlüpfen können. Spaghetti und Linguine eignen sich dagegen weniger für Nudelsalat. Fettuccine oder Spaghetti eignen sich wegen ihrer Länge dagegen weniger für Nudelsalate, den man gern unkompliziert mit der Gabel isst.

3. Dressing zum richtigen Zeitpunkt verwenden

Apropos Dressing: Auch hier sollte man nicht unterschätzen, wie schnell die Nudeln Flüssigkeit aufsaugen. Deshalb sollte man beispielsweise bei Essig und Öl nicht knausrig sein und sich im Zweifel an das Rezept halten. Übrigens: Sobald die Nudeln bissfest gekocht sind, sollte man den Salat direkt anrichten und nicht warten, bis die Nudeln abgekühlt sind, heißt es in dem genannten Beitrag außerdem. Denn warme Nudeln nehmen mehr Geschmack auf, so der Tipp. Für das Dressing braucht es nicht unbedingt Mayonnaise, leichter ist ein Nudelsalat mit Joghurtdressing.

Als Beilage zum Grillen eignet sich übrigens auch ein leichter Sommersalat mit Avocado und Quinoa.