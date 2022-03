5-Minuten-Rezept: So backen Sie blitzschnell saftige Nutella-Brownies

Von: Anne Tessin

Sie lieben Schokoladenkuchen und Nutella ist für Sie ein Grundnahrungsmittel? Dann backen Sie schnell dieses Rezept für Nutella-Brownies nach – aus nur drei Zutaten.

Es gibt Gefühlslagen, da kann nur ein saftiger Schokokuchen helfen – am besten frisch und noch warm aus dem Ofen. Wenn Sie nicht so viel Zeit und Energie haben, für den Seelentröster lange in der Küche zu stehen, ist dieses kinderleichte Blitzrezept für Nutella-Brownies genau das richtige für Sie. Sie müssen nur schnell drei Zutaten zusammenrühren und die Brownies 15 Minuten in den Ofen stecken. Legen Sie also gleich los.

5-Minuten-Rezept: Nutella-Brownies aus diesen drei Zutaten backen

800 g Nutella oder eine andere Nuss-Nougat-Creme

4 Eier

140 g Mehl

So backen Sie das 5-Minuten-Rezept für Nutella-Brownies nach

Heizen Sie Ihren Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. Schlagen Sie die Eier auf (so geht das ohne Eierschale im Kuchen) und vermengen Sie sie gründlich. Vermischen Sie dann die Nutella, die Eier und das Mehl zu einem homogenen Teig. Füllen Sie den Teig in eine gut gefettete Backform, oder legen Sie die Backform mit Backpapier aus. Backen Sie die Nutella-Brownies 15 Minuten und genießen Sie sie – am besten noch lauwarm.

So schnell hatten Sie noch nie warmen Schokoladenkuchen auf dem Teller. Wenn Sie jetzt noch einen Klecks Sahne dazugeben oder frische Früchte, sind dem Genuss keine Grenzen gesetzt. (ante)