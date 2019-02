Nutella im Test: Billiger, schlechter, schmeckt nicht mehr? Dieses Ergebnis überrascht

Nutella ist ein allgegenwärtiger Anblick auf deutschen Frühstückstischen. Aber ist sie nach der Rezeptur-Veränderung noch zu empfehlen? Der Test fällt eindeutig aus.

Die Haselnuss-Creme Nutella ist unangefochtener Marktführer unter den Schoko-Brotaufstrichen. Spätestens seit der viel diskutierten Rezeptur-Anpassung ist die Kult-Creme aber auch Ziel von Boykott-Aufrufen, Frust und Spott. Kann Nutella geschmacklich überhaupt noch gegen die namenlose Billig-Konkurrenz mithalten. Oder kann man mittlerweile Geld sparen, ohne sich zu verschlechtern?

Neue Nutella-Rezeptur getestet gegen Billig-Schokoaufstrich

Dieser Frage geht Fernsehkoch Nelson Müller in einer neuen Folge der ZDF:zeit-Reihe "No-Name oder Marke?" nach. Dabei stellt er fest, dass die Zutaten sich bei sämtlichen Haselnuss-Cremes, egal ob teuer oder günstig, kaum unterscheiden: Zucker, Haselnüsse, Milchpulver, Kakaopulver, Pflanzenfett, Emulgator und Aroma. Auch die Produktionsmaschinen haben bei allen Herstellern denselben Standard. Die einzige preisliche Stellschraube sieht der befragte Geschäftsführer des Konkurrenten "Nudossi" bei der Qualität der Rohstoffe, vor allem der Haselnüsse, und natürlich bei den individuellen Rezepturen.

Veränderte Nutella-Rezeptur löst Welle der Empörung aus

Hier können kleine Veränderungen den Unterschied machen, wie Nutella-Hersteller Ferrero erst kürzlich feststellen musste. Nach 53 Jahren veränderte Ferrero die Rezeptur der Kult-Creme, zumindest "zum ersten Mal sichtbar", und verursachte sofort einen Aufschrei der Entrüstung in der treuen Nutella-Fangemeinde. Über ein Prozent mehr Magermilchpulver und damit mehr als Kakao findet sich nun in dem Brotaufstrich. Grund ist wahrscheinlich der Preisanstieg bei Kakao. Ferrero spart also bares Geld, versteht darunter aber offiziell nur eine "Feinjustierung der Rezeptur". Über diese Formulierung können Tausende Nutella-Fans wohl nur den Kopf schütteln.

Neue Nutella wird günstig "verscherbelt"?

In den Supermarkt-Regalen befindet sich Nutella im preislichen Tiefflug. Der Normalpreis läge bei 6,20 Euro, aber zu diesem Preis bietet kaum jemand den Brotaufstrich an. Laut ZDF verkauft Rewe das Kilo für 5,05 Euro, bei Edeka gibt es Nutella für 3,98 Euro pro Kilo, Penny verkauft den Brotaufstrich für 3,69 Euro pro Kilo und Lidl sogar für nur 3,54 Kilo. Damit liegt der Discounter ganze 43 Prozent unter dem empfohlenen Ladenpreis. Ist Nutella etwa zum Ladenhüter geworden, den man nur mit Rabatten aus dem Regal bekommt?

Nutella erzielt im Geschmackstest eindeutiges Ergebnis

Den ultimativen Vergleich soll der bewährte XXL-Geschmackstest bringen. Hierbei traten dieses Mal Nutella und die No-Name-Variante von Real an, die laut Stiftung Warentest die beste Eigenmarke ist. 100 Menschen sollten blind verkosten, welche Haselnusscreme ihnen besser schmeckt und das Ergebnis war eindeutig. 92 Tester entschieden sich für Nutella, nur 8 Stimmen fielen auf den Mitbewerber von Real.

Nutella mag also zum Nachteil der Kunden an Qualität sparen, dennoch ist der Marktführer geschmacklich immer noch der Platzhirsch, zumindest im Vergleich mit dem No-Name-Produkt von Real.

