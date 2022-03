Nutella-Fans aufgepasst: So backen Sie schokoladigen Nutellakuchen in wenigen Minuten

Von: Maria Dirschauer

Wenige Zutaten, schnelle Zubereitung und ein köstliches Ergebnis: Das ist dieser clevere Nutella-Kuchen. Hier gibt‘s das Rezept zum Dahinschmelzen.

Dieser Nutella-Kuchen ist perfekt, wenn es beim Backen schnell und unkompliziert sein soll, denn er ist ganz einfach gebacken. Die Zutaten haben Sie wahrscheinlich – als echter Nutella-Fan – ohnehin im Haus, Sie müssen sie nur fix in einer Schüssel verrühren. Und nach dem Backen haben Sie einen unfassbar schokoladigen Kuchen, der von der Konsistenz her an Brownies erinnert: innen schön saftig und klebrig. Denn niemand mag trockenen Kuchen, oder? Damit werden Sie garantiert Begeisterung auslösen – bei Groß und Klein und vor allem bei Nutella- und Schokoladenliebhabern.

Einfaches Rezept für Nutella-Kuchen: Diese Zutaten brauchen Sie

Zutaten für eine Springform (26 cm):

160 g Mehl

2 TL Backpulver

2 EL Kakao

4 Eier (Raumtemperatur)

8 EL Zucker

10 EL Nutella + etwas mehr nach Belieben

6 EL Öl

6 EL Milch

100 g gehackte Nüsse (z. B. Haselnüsse)

Wenn Sie eine 18er-Springform haben, müssen Sie einfach die Mengenangaben halbieren.

So backen Sie köstlichen Nutella-Kuchen

Heizen Sie den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vor. Zuerst vermischen Sie die trockenen Zutaten in einer Schüssel: das Mehl, das Backpulver und den Kakao. In eine andere, große Schüssel schlagen Sie die Eier hinein, geben den Zucker dazu und verrühren beides mit einem Schneebesen. Jetzt geben Sie nach und nach die Nutella hinzu und rühren dabei gründlich um, damit sich die Zutaten verbinden. Geben Sie das Öl und die Milch hinzu und rühren Sie auch diese gut unter die Masse. Jetzt kommen die trockenen Zutaten vom Anfang dazu, rühren Sie auch diese gut unter, sodass ein klebriger Teig entsteht. Rösten Sie die Nüsse nach Belieben in einer Pfanne ohne Öl an und geben Sie sie zuletzt zum Teig. Legen Sie die Springform mit einem Blatt Backpapier aus und füllen Sie den Teig hinein. Geben Sie mithilfe von 2 Esslöffeln einige Nutella-Kleckse auf die Oberfläche. Backen Sie den Nutella-Kuchen im Ofen für etwa 30 Minuten. Danach lassen Sie ihn auskühlen.

Der Nutella-Kuchen schmeckt so pur, oder Sie bestäuben ihn noch mit Puderzucker. Dazu können Sie Schlagsahne oder eine Kugel Vanilleeis servieren. Wenn Sie den Kuchen luftdicht verpacken, bleibt er bis zu drei Tage saftig und lecker. Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen! (mad)

