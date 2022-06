Mit diesem Trick haben Sie immer leckeren Obstsalat zuhause

Von: Maria Dirschauer

Gehört Obstsalat auch zu Ihren Lieblingsnachtischen? Leider haben nicht immer alle Früchte Saison. Mit einem Trick können Sie jederzeit Ihr liebstes Obst genießen.

Obstsalat ist das beste Dessert: fruchtig, frisch und ohne zusätzlichen Zucker. Bei der Zusammenstellung können Sie ganz nach Ihrem Geschmack und der aktuellen Saison wählen. Im Sommer gibt es die meiste Auswahl an frischen Früchten, die Sie in einem leichten Obstsalat verarbeiten können: Beeren aller Art, Kirschen*, Pfirsiche ... Im Winter sieht es da leider schon etwas anders aus, denn nur wenige Früchte haben in der kalten Jahreszeit Saison. Klar, man kann sich mit exotischen Früchten behelfen, die im Sommer wie Winter importiert werden und im Obstsalat lecker schmecken, zum Beispiel Papaya, Mango und Granatapfel. Oder Sie probieren einen ganz einfachen, aber cleveren Trick aus: Sie frieren Obstsalat im Sommer einfach ein, dann können Sie auch im Winter Beeren und Co. genießen.

Genialer Trick: Obstsalat einfrieren – Das sollten Sie beachten

Auch wenn das Grundprinzip des Einfrierens von Obstsalat funktioniert, sind leider nicht alle Früchte gut geeignet. Bananen und Weintrauben beispielsweise werden leider nach dem Auftauen matschig. Die folgenden Obstsorten lassen sich kleingeschnitten im Obstsalat hingegen gut einfrieren:

Beeren: Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren

Steinobst: Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen

Äpfel und Birnen

Wenn Sie mal nur ein paar Reste Obstsalat übrig haben, bietet sich die Gefriermethode übrigens auch an. Füllen Sie den Obstsalat einfach in die Mulden eines Muffinblechs und frieren Sie ihn so portionsweise ein. Mit diesem Trick haben Sie jederzeit Obst für einen Smoothie parat, der mit tiefgekühlten Früchten ohnehin am erfrischendsten schmeckt.

Lust auf Obstsalat? Wenn Sie ihn einfrieren, haben Sie jederzeit ein fruchtig-leichtes Dessert im Haus. © Barbara Neveu/Imago

Bestes Obstsalat-Rezept – lässt sich gut einfrieren und schmeckt immer

Wenn‘s bunt aussieht, schmeckt‘s auch bunt: Das ist das Motto dieses Obstsalats. Hier kommen nicht nur die Geschmacksknospen auf ihre Kosten, auch das Auge isst mit. Die Früchte ergeben vielfältige Farben von gelb über rot bis orange. Und das Beste: Sie können ihn prima einfrieren. Der exotische Obstsalat macht richtig Lust auf den Sommer und vertreibt den Winter-Blues.

Zutaten für den Obstsalat zum Einfrieren (Mengen nach Bedarf):

Pomelo

Granatapfel

Apfel

Orange

Mango

Mangosaft

Minze

Leckerer Obstsalat mit exotischen Früchten: zubereiten und einfrieren

Waschen, schälen und entkernen Sie das Obst. Schneiden Sie alle Früchte in gleich große und mundgerechte Stücke. Geben Sie alle Früchte in eine Schüssel und mischen Sie sie gut miteinander. Jetzt geben Sie noch den Mangosaft dazu, der komplettiert den Salat. Ein paar Blättchen frische Minze bringen einen Extra-Frischekick und sind eine schöne Dekoration im Obstsalat. Zum Einfrieren geben Sie den Obstsalat einfach in luftdichte Dosen, die Sie in den Gefrierschrank stellen. Dort hält er sich bis zu 6 Monate. Zum Auftauen holen Sie die Dosen einfach heraus und lassen den Obstsalat bei Zimmertemperatur auftauen.

Besonders gut zur Geltung kommt Obstsalat übrigens in kleinen Dessertgläsern. Sie können ihn aber nicht nur pur essen, Obstsalat schmeckt auch als Beilage zu Waffeln, Crêpes sowie mit Eis oder Joghurt. (mad)