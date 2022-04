Öl durch Butter ersetzen: Mit dieser praktischen Umrechnungstabelle klappt das problemlos

Von: Anne Tessin

Wenn das Sonnenblumenöl leer ist, ersetzen Sie es durch Butter. © Charlotte Lake/Imago

Sonnenblumenöl und ähnliche Produkte sind derzeit Mangelware, aber was ist, wenn ein Rezept Öl erfordert? Kann das Öl durch Butter ersetzt werden?

Leere Regale bei Sonnenblumenöl, Rapsöl und Co. Was vor ein paar Monaten noch undenkbar war, ist nun vielerorts Realität. Wenn Sie kein Pflanzenöl mehr zu Hause haben und in nächster Zeit auch keins mehr im Supermarkt bekommen, müssen Sie umdenken. Natürlich kann man auch mit Butter, Butterschmalz oder Bratfett kochen und braten. Aber in einigen Rezepten, besonders bei Kuchen und Keksen, wird ausdrücklich Öl verlangt. Und nun? Darf man in so einem Fall einfach das Öl durch Butter ersetzen? Wir verraten Ihnen, wie es geht.

Viele Hobbybäcker schwören darauf, dass Öl statt Butter für saftigere Kuchen und Kekse sorgt. In der derzeitigen Situation ist nun aber das Gegenteil gefragt. Wenn in einem Rezept Pflanzenöl gefragt ist, Sie aber nicht mehr genug Öl im Haus haben, können Sie es durch Butter ersetzen, wenn Sie ein paar Tipps beachten.

Öl durch Butter ersetzen: Diese Menge brauchen Sie beim Backen

Butter und Öl können in Backrezepten in der Regel nicht in den gleichen Mengen eingesetzt werden, da sich die Dichte unterscheidet. Sie müssen etwa 15 Prozent Fettgewicht abziehen, um auf die richtige Ölmenge zu kommen. Als Faustregel können Sie etwa 100 g Butter für 85 g Öl verwenden. Wichtig ist hierbei, tatsächlich vom Ölgewicht auszugehen und nicht einfach von den Millilitern:

Öl in Millilitern entspricht Öl in Gramm entspricht Butter in Gramm 50 45 53 100 90 106 150 135 159 200 180 212 250 225 265 300 270 318 350 315 371 400 360 423 450 405 476 500 450 529

*Die Zahlen sind gerundet und es wurde mit Butter mit 85 % Fettgehalt gerechnet.

Da Butter im Gegensatz zu Öl nicht nur Fett, sondern auch Flüssigkeit enthält, müssen Sie nicht nur den Fettgehalt neu berechnen, sondern auch die Flüssigkeit. Hier gilt: Wenn Sie 85 g Öl durch 100 g Butter ersetzen, müssen Sie noch 15 g der im Rezept enthaltenen Flüssigkeit reduzieren.

Öl durch Butter ersetzen: So verarbeiten Sie die Butter beim Backen am besten

Öl sorgt beim Backen nicht nur für einen saftigeren Teig, es lässt sich durch seine flüssige Konsistenz auch etwas leichter mit den anderen Zutaten zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Um diesen Effekt zu imitieren, schmelzen Sie die Butter, bevor Sie sie verarbeiten. Aber Vorsicht: Erwärmen Sie die Butter nur langsam und vorsichtig, damit sie nicht zu heiß wird. Die Butter verbrennt sonst leicht und Eiweiß, Fett und Wasser trennen sich voneinander.

Öl durch Butter ersetzen beim Braten

Beim Backen kann man also Öl durch Butter ersetzen, wenn man ein wenig umrechnet und Tipps beachtet. Und wie sieht es beim Braten aus? Butter bleibt nur bis zu 170 Grad Celsius stabil und verbrennt bereits ab etwa 175 Grad und wird dann ungenießbar. In einer Pfanne werden leicht Temperaturen bis 200 Grad erreicht. Wenn Sie dennoch mit Butter braten wollen, müssen Sie also darauf achten, die Herdplatte nicht zu hoch zu drehen. Zwischen 150 und 170 Grad fängt die Butter an zu brutzeln. Wenn das Wasser verdunstet ist und die dabei entstehenden Bläschen wieder größtenteils verschwunden sind, können Sie Fleisch, Gemüse und Co. in die Pfanne legen und braten. Im Gegensatz zur herkömmlichen Butter, hat Butterschmalz einen Rauchpunkt von 205 Grad, weil es zu über 99 Prozent aus reinem Butterfett besteht. Es eignet sich also sehr gut zum Braten und bringt dabei trotzdem den tollen Buttergeschmack mit. Wenn Sie Speisen zubereiten wollen, die heißer gebraten werden, wie zum Beispiel Steaks, greifen Sie also lieber zum Butterschmalz statt zur Butter, wenn Sie Öl ersetzen müssen. (ante)