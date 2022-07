Dieser billige Öl-Tipp macht aus faden Spaghetti ein geniales Sommergericht

Von: Anne Tessin

Spaghetti al Limone ist ein Gericht, das im sommerlichen Italien besonders gut schmeckt. Mit einem Öl-Tipp zaubern Sie einen ähnlichen Genuss im Handumdrehen. © Bildverlag Bahnmüller/Imago

Im Sommer wollen Sie nicht in der Küche schwitzen? Gut, dass Sie mit ein paar Tropfen Olivenöl geniale Spaghetti machen – wenn Sie diesen Reste-Trick kennen.

Olivenöl gehört zur festen Mannschaft in vielen Küchen. Sein besonderer Geschmack, sein Duft und seine Vielseitigkeit machen es zur beliebten Zutat – und gesund ist es auch noch. Grund genug, um Olivenöl regelmäßig zu verwenden und mit einem Tipp verpassen Sie dem kostbaren Öl noch einen Geschmackskick und einfachen Spaghetti ein sommerliches Flair zum Verlieben. Was Obstschale damit zu tun hat, erfahren Sie hier.

Spaghetti al Limone in der Sparvariante

Aromatisiertes Öl ist eine Geheimwaffe, wenn es um geschmackvolle Gerichte mit überraschendem Dreh geht, z. B. Pasta nach Art von Spaghetti al Limone. Blitzschnell, denn Sie können mit wenig Aufwand einen großen Unterschied machen. Bekannt sind Ihnen vielleicht Chili- oder Knoblauchöl, aber auch Obst ist eine tolle Variante. Dafür müssen Sie keine Apfelspalten mit Olivenöl übergießen, sondern können stattdessen clevere Resteverwertung betreiben – mit Obstschale.

In und direkt unter der Obstschale verstecken sich häufig die meisten Vitamine und Nährstoffe. Viel zu schade also, um sie einfach so in den Müll zu werfen. In Öl wird die Schale samt wertvoller Inhaltsstoffe konserviert und gibt dabei auch noch das typische Aroma ab und das alles funktioniert ganz einfach.

Köstliche Spaghetti dank Obstschale: So machen Sie fruchtiges Olivenöl einfach selbst

Wenn Sie das nächste Mal eine Zitrone oder Orange auspressen, geben Sie die übriggebliebene Schale in ein Einweckglas und übergießen Sie das Ganze mit gutem Olivenöl. Verschließen Sie das Glas und lassen Sie die Schale dann etwa eine Woche in dem Öl ziehen. Nach dieser Woche nehmen Sie die Zitronen- oder Orangenschale aus dem Glas und fertig ist das fruchtige Olivenöl. In einer Woche hat die Schale die fruchtigen Noten ins Öl abgegeben und den Geschmack veredelt.

Bio-Qualität für aromatisiertes Olivenöl Wenn Sie Olivenöl mit Obstschale aromatisieren wollen, achten Sie darauf, dass Sie ausschließlich Zitronen, Orangen und Co. in Bio-Qualität verwenden. Außerdem sollten Sie die Früchte mit heißem Wasser abwaschen. So stellen Sie sicher, dass keine Pestizide und andere Schadstoffe in das Öl übergehen.

Verwenden Sie das aromatisierte Olivenöl, um Salat oder Fisch einen fruchtig-frischen Touch zu geben. Sie können es aber auch einfach über gekochte Spaghetti träufeln und der Pasta damit im Handumdrehen einen sommerlichen Geschmack verleihen. Der Zitronengeschmack ist dezenter und feiner, als wenn Sie einfach Zitronensaft oder geriebene Zitronenschale verwenden. Noch etwas frisch geriebener Parmesan und fertig ist das blitzschnelle Sommergericht à la Spaghetti al Limone (hier im Original-Rezept von Jamie Oliver). Sie sind auf den Geschmack gekommen? Probieren Sie das Aromatisieren von Olivenöl doch auch mal mit Apfelschale.