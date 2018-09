Ohne Zusatzstoffe, ohne Geschmackverstärker: So machen Sie die rote Asia-Soße selber

Jeder, der schon einmal einen Fuß in ein chinesisches Restaurant gesetzt hat, kennt sie: die berühmte rote "Asia-Soße". So machen Sie sie ganz einfach selbst.

Süß-sauer im Geschmack, leicht scharf im Abgang. Besonders beliebt natürlich zu Frühlingsrollen. Doch es gibt noch viele weitere Verwendungsmöglichkeiten für die "Sweet Chili Sauce"...

Wer sich zum Beispiel einen Chicken Burger oder Chicken Nuggets macht, der könnte statt Ketchup die Sweet Chile Sauce verwenden. Sehr lecker schmeckt die Sauce auch zu vielen WOK-Gerichten. Und passt hervorragend als eine Zutat zu einer Marinade oder Glasur von Spare Ribs (weitere Zutaten für die Glasur oder Marinade sind BBQ-Sauce und Sojasoße).

Hauptbestandteile der Sweet Chili Sauce sind Chilis (aber Achtung: nicht zu viele, sonst wird sie ungenießbar scharf), Wasser, Zucker und Essig. Wer sich nun fragt, was die Paprika als Zutat darin verloren hat: Nur Chili würde zu wenig Fruchtfleisch abgeben. Und die rote Paprika erfüllt hierfür wunderbar ihren Dienst. An Gewürzen gibt es nichts außer frischem Knoblauch in diesem Rezept. Aber es steht jedem frei auch mit Ingwer, Zitronengras oder gemahlenen Koriandersamen zu experimentieren.

So gelingt Ihnen die perfekte rote Asia-Soße

Portionen: 2 Flaschen (0,75 Liter)

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Kochzeit: 10 Minuten

Zutaten für die rote Asia-Soße

3-6 Chilischoten

1 rote Paprika

5 Knoblauchzehen

250 ml Weinessig

200 g Zucker

2 EL Speisestärke (gehäuft)

500 ml Wasser

2 TL Meersalz

Sweet Chili Sauce: Zubereitung

