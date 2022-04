„Lebenden Vorrat“ verbrauchen: Cremige One-Pot-Pasta mit Erbsen und Schinken

Von: Anne Tessin

Teilen

One-Pot-Pasta mit Erbsen und Schinken ist schnell zubereitet und Sie benötigen gar nicht viele Zutaten aus Ihrem Vorrat. © robynmac/Imago

Haben Sie sich mit einem Notvorrat für zehn Tage eingedeckt und müssen ihn verbrauchen? Wir sammeln die leckersten Rezepte für Sie. Heute: One-Pot-Pasta mit Erbsen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät zu einem „lebenden Vorrat“ für zehn Tage. Das heißt, Lebensmittel, die Sie lagern, müssen regelmäßig verbraucht und ersetzt werden. Sie brauchen also leckere Rezepte, die Sie mit Ihrem Notvorrat kochen können und da gibt es jede Menge. So lange Sie auch noch frische Zutaten dazukaufen können, sind die Rezepte natürlich noch etwas abwechslungsreicher, aber auch „nur“ mit Notvorrats-Lebensmitteln schmeckt‘s. Probieren Sie zum Beispiel mal diese cremige One-Pot-Pasta mit Erbsen und Schinken.

Rezepte aus dem Notvorrat: Cremige One-Pot-Pasta mit Erbsen und Schinken

Zutaten aus dem Notvorrat:

1 Zwiebel (so schälen und schneiden Sie sie ganz schnell)

1 EL Speiseöl

500 g Nudeln

1 l Gemüsebrühe

200 ml H-Sahne

50 g Erbsen, aus der Dose oder TK

Salz und Pfeffer

Frische Zutaten dazu (bei Bedarf einfach weglassen):

100 g Kochschinken

75 g geriebener Mozzarella

Rezept: So bereiten Sie die cremige One-Pot-Pasta mit Erbsen und Schinken aus Ihrem Notvorrat zu

Würfeln Sie die Zwiebeln und den Kochschinken und braten Sie beides in einem großen Topf in etwas Olivenöl (hier gibt es laut Stiftung Warentest das beste) an. Geben Sie dann die Nudeln, die Gemüsebrühe und schließlich die Sahne dazu und rühren Sie gut um. Lassen Sie das Ganze bei geschlossenem Deckel etwa 10 bis 12 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis die Nudeln gar sind. Geben Sie gegebenenfalls noch etwas Gemüsebrühe dazu, wenn die Nudeln noch nicht gar sind und Flüssigkeit fehlt. Geben Sie in den letzten zwei bis drei Minuten den geriebenen Mozzarella und die Erbsen dazu, schmecken Sie alles mit Salz, Pfeffer oder weiteren Gewürzen Ihrer Wahl ab und servieren Sie die cremige One-Pot-Pasta mit Erbsen und Schinken.

Da Sie die Nudeln direkt in der Soße kochen, dickt die in ihnen enthaltene Stärke die Soße gleich an. Außerdem geht der Geschmack des Kochschinkens herrlich in die Nudeln über und es entsteht ganz schnell und einfach ein cremiges, würziges Gericht, das Sie garantiert öfter kochen werden. Dass Sie dabei auch noch weniger Geschirr im Abwasch haben, wird da zur angenehmen Nebensache, die man aber nicht vernachlässigen sollte, wenn doch mal vorübergehend das Wasser abgestellt wird. (ante)