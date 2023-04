Traditionelles Garten-Rezept: Rhabarber mit Himbeeren und Vanillequark

Von: Janine Napirca

Im Kochbuch „Nanettes Gartenküche“ gibt es köstliche, traditionelle Gartenrezepte zu entdecken. Probieren Sie das fruchtig-süße Dessert mit Rhabarber doch einfach einmal aus.

Bereiten Sie gerne Gerichte und Süßspeisen mit Zutaten aus dem eigenen Garten zu? Dann dürfte Sie das nachfolgende Rezept der Landbäuerin Nanette Herz interessieren. Zeitlebens baute sie in ihrem großen Garten alles Mögliche an – von Bohnen und Salaten, über Tomaten und Gurken bis hin zu Stachelbeeren und Kirschen. Bauernweisheiten und traditionelle Bräuche im Blick, verarbeitete sie die Gartenernte zu frischen Gerichten an oder machte sie für später beispielsweise durch Einmachen oder Einkochen haltbar.

Mit ein paar süßen Zutaten zaubern Sie das köstliche Dessert Rhabarber mit Himbeeren und Vanillequark

Für vier Personen brauchen Sie:

500 g Rhabarber

250 g Zucker

125 g Himbeeren

1 Vanilleschote

500 g Quark (20 %)

100 g Schmand

Honig (nach Belieben)

Außerdem brauchen Sie noch eine Auflaufform und Alufolie.

Einfach und schnell zum perfekten Frühlings-Dessert Rhabarber mit Himbeeren und Vanillequark

Den Backofen auf 160 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (140 Grad Celsius Umluft) vorheizen. Den Rhabarber schälen, putzen und in gleich große Stücke schneiden. Mit dem Zucker und zwei Drittel der Himbeeren in eine Auflaufform geben und vermengen. Die Form mit Alufolie abdecken und im Ofen ca. 25 Minuten schmoren, bis der Rhabarber weich ist, aber noch nicht zerfällt. Herausnehmen und abkühlen lassen. Für den Vanillequark die Vanilleschote längs aufritzen und das Mark herauskratzen. Zusammen mit Quark und Schmand glattrühren. Nach Belieben mit Honig süßen. Die Quarkspeise auf Teller geben und mit dem Rhabarberkompott sowie den frischen Himbeeren garnieren.

Dieses und weitere traditionelle Rezepte finden Sie im Buch „Nanettes Gartenküche: Die gesammelten Rezepte einer Landbäuerin“ (werblicher Link) von Gerlinde Herz:

In „Nanettes Gartenküche“ gibt es allerlei traditionelle Rezepte mit Zutaten aus dem eigenen Garten zu entdecken – wie beispielsweise Rhabarber mit Himbeeren und Vanillequark. © Katharina Pflug/ars vivendi

Nanettes Gartenküche: Die gesammelten Rezepte einer Landbäuerin

ISBN-13: 978-3747204740, 28,00 EUR

978-3747204740, 28,00 EUR 217 Seiten, Hardcover

Text: Gerlinde Herz

Fotografie: Katharina Pflug

Erschienen am 26. April 2023 im ars vivendi Verlag

