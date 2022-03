Köstliche Ostern: So backen Sie süße Osterkekse zum Ausstechen

Von: Maria Dirschauer

Bunt bemalte Kekse zu Ostern sind ein echter Hingucker. © scerpica/Imago

Plätzchen backen mit Kindern ist nicht nur in der Adventszeit ein Highlight, sondern auch vor Ostern. Backen Sie diese süßen Osterkekse unbedingt nach!

Während Plätzchen backen unbedingt zu Weihnachten gehört, ist die Backstube im Frühling meistens eher mit Osterlamm*, Hefezopf oder Spiegeleikuchen beschäftigt. Aber auch rund um Ostern schmecken Plätzchen hervorragend – besonders, wenn sie in Häschen- oder Eierform und bunt bemalt daherkommen. Was für ein Hingucker beim Osterbrunch diese Kekse sein werden! Sie können entweder ein altbewährtes Mürbeteig- oder Butterplätzchen-Rezept benutzen oder Sie versuchen es mal mit unserer Variante für Osterkekse aus Quark-Öl-Teig. Alles, was Sie dann noch brauchen, sind ein paar Ausstecher in österlichen Formen.

Probieren Sie auch: Osterzopf ohne Hefe backen: Mit diesem Rezept gelingt er zum Osterfest garantiert.

Rezept für Osterkekse zum Ausstechen: Die Zutaten

Zutaten für etwa 20 Kekse:

250 g Quark

100 g Zucker

6 EL Milch

6 EL Sonnenblumenöl

1 Ei

100 g gemahlene Mandeln

300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

Zutaten zum Verzieren:

150 g Puderzucker

Lebensmittelfarbe nach Wahl

Zuckerstreusel

Zuckerschrift (bunt)

Auch lecker: Dieses süße Hefegebäck zu Ostern ist kinderleicht und schnell gemacht.

Osterkekse backen: Rezept zum Ausstechen

Für den Teig verrühren Sie den Quark mit Zucker, Vanillezucker, Milch, Öl und dem Ei. Dann mischen Sie die Mandeln, das Mehl und das Backpulver miteinander und rühren es unter die Quarkmasse. Wickeln Sie den Teig in Frischhaltefolie ein und legen Sie ihn für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Heizen Sie den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus. Bestäuben Sie die Arbeitsfläche mit Mehl und rollen Sie den Teig darauf ca. 1 cm dick aus. Stechen Sie mit den Osterförmchen Kekse aus dem Teig aus und legen diese auf das Backblech. Backen Sie die Kekse für ca. 12 Minuten und lassen Sie sie anschließend auskühlen. Zum Verzieren können Sie aus dem Puderzucker und 2-3 EL Wasser einen Zuckerguss mischen und nach Belieben mit Lebensmittelfarbe einfärben. Bestreichen Sie die abgekühlten Osterkekse mit dem Zuckerguss und verzieren Sie sie mit den Zuckerstreuseln. Alternativ können Sie die Kekse auch mit Zuckerschrift nach Belieben verzieren, z. B. Muster auf die Eier oder Gesichter auf die Häschen malen.

