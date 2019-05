Zittert Pizza Hut? Umstrittenste Pizza-Kette der USA kommt nach Deutschland

Eine bekannte US-Pizzakette, deren Gründer von unzähligen Amerikanern leidenschaftlich gehasst wird, expandiert nach Deutschland - ausgehend von Russland.

Diese Nachricht dürfte bei Pizza Hut und Co. die Öfen anheizen: Papa John's, der viertgrößte Pizza-Verkäufer der USA, drängt in den deutschen Markt.

Papa John's mit ehrgeizigem Plan: Von 14 Filialen zu 250 in wenigen Jahren

In Halle an der Saale will Papa John's zunächst 14 Filialen der Kette Uno-Pizza übernehmen. Das ist allerdings nur der Anfang. In den nächsten Jahren will die Marke stark expandieren. Der Deutschland-Start der Kette soll laut dem Portal "Food Service" vom russischen Ableger vorangetrieben werden und der hat Großes vor. Nach dem Start, der noch in diesem Jahr erfolgt, sollen bis zu 250 Papa-John's-Läden in Deutschland eröffnet werden.

Ein Vorteil dabei: Aktionen, für die der Gründer John Schnatter in den USA viel Kritik und Gegenwind bekommen hat, spielen in Deutschland wohl keine große Rolle.

Pizza auf Lebenszeit: Kunden zwingen Kette zur Notbremse - mit dieser irren Aktion

Papa John's ist bekannt für die Knoblauchsoße und die Peperoni, die jeder Bestellung beiliegen.

Papa John's Gründer John Schnatter in USA ein rotes Tuch

John Schnatter ist ein glühender Anhänger und Wahlkampf-Unterstützer von US-Präsident Trump und deshalb vor allem bei linken und liberalen Amerikanern ein rotes Tuch. Seine öffentliche Ablehnung der allgemeinen Krankenversicherung und Berichte über sexuelle Belästigungen durch den Gründer und Lohndumping bei Papa John's-Mitarbeitern haben zusätzlich Öl ins Feuer gegossen.

Bei dem von ihm gegründeten Unternehmen war er zuletzt als Werbegesicht und Aufsichtsratschef gechasst worden, weil er in Telefonaten rassistische Schimpfwörter benutzt hatte. Aktuell besitzt Schnatter noch etwa 30 Prozent der Firma, soll aber über die Abstoßung seiner Anteile nachdenken.

Das alles dürfte in Deutschland wenig bis keinen Einfluss auf den Einstand der Marke haben. Hierzulande muss sich eher zeigen, ob Papa John's geschmacklich und preislich mit den großen Konkurrenten Pizza Hut und Domino's mithalten kann - geschweige denn mit dem dichten Netz kleiner Pizzerien.

Lesen Sie auch: So backen Sie das berühmte Pizzabrot ganz leicht selbst

ante