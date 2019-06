Die perfekte Grillsoße ist grün - So machen Sie Chimichurri selbst

Chimi….was? Bei Chimichurri handelt sich um eine Soße. Eine grüne Soße. Die sehr erfrischend und ein wenig scharf schmeckt - und perfekt zum Grillen passt.

Über ihren Ursprung streiten sich die Koch- und Grillgelehrten. Allseits akzeptiert ist jedoch, dass Chimichurri vornehmlich in Argentinien verwendet wird. Und zwar zu gegrilltem Fleisch, besonders Rindfleisch. Was es mit dem neuen Star für die Grillparty auf sich hat, erklärt die "Frau am Grill" Anja Auer.

Grillsoße Chimichurri besteht aus Petersilie

Man spricht sie "Tschimmi-Tschurri" aus und die Basis dieser köstlichen Grillsoße ist Petersilie. Allerdings nicht die Krauspetersilie, sondern die glatte Petersilie. Dazu gesellen sich noch – je nach Rezept – verschiedene Kräuter, sowie Zwiebeln und Knoblauch. Für das erfrischende Element sorgt Limettensaft.

Die Schärfe der Chimichurri…

… ist abhängig von der Menge an Chili, die man zufügt. Egal, ob frische Chilischoten, getrocknete Chilischoten oder Chiliflocken beigefügt werden. Generell gilt für alle, die diese Grillsoße zum ersten Mal selber machen: Sparsam mit dem Chili umgehen und sich die genauen Mengenangaben notieren, um beim nächsten Versuch mit anderen Schärfegraden operieren zu können.

Die Zubereitung von Chimichurri…

…ist sehr einfach: Im Prinzip landet alles in einem Mörser und es wird mit Limettensaft, Olivenöl und ein wenig Essig aufgegossen – bis sich die gewünschte Konsistenz gebildet hat.

Chimichurri passt am besten...

… wie eingangs erwähnt zu gegrilltem Fleisch. In Argentinien sehr beliebt, ist die Sauce auch schon bei Grillgelagen in unseren Gefilden teilweise bekannt und wird immer beliebter. Zum einen aufgrund ihres herrlichen Geschmacks. Zum anderen aufgrund ihrer einfachen Zubereitung. Und: Sie kann auch jederzeit zu Fisch, Geflügel oder Gemüse verzehrt werden.

Achtung: einen Tag zuvor vorbereiten...

… denn die trockenen Gewürze sollen sich mit der Feuchtigkeit von Saft und Öl noch ein wenig vollsaugen. Zudem müssen sich die Aromen entfalten und sollen einen schönen Mix abgeben. Darum: 24 Stunden vor der Grillfeier zubereiten!

Chimichurri - die grüne Grillsoße

Portionen: 150 ml

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Wartezeit: 24 Stunden

Die Zutaten für Chimichurri

60 g Petersilie (glatte)

1 Limette (Saft davon)

1 Stange Winterhecke (alternativ: Frühlingszwiebel)

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

100 ml Olivenöl

1 EL Essig (weißer)

1 Lorbeerblatt

1 EL Thymian (getrocknet)

1 EL Oregano (getrocknet)

0,5 Chilischote (frisch oder getrocknet, alternative: 0,5 TL Chiliflocken oder Chilipulver)

1 TL Salz (grobkörnig)

1 TL Pfefferkörner (schwarz)

Diese Werte sind Richtwerte. Wer es schärfer bzw. flüssiger haben will, muss ein wenig mit den Zutaten experimentieren.

So bereiten Sie Chimichurri zu

Die Zwiebeln, den Knoblauch, sowie die Petersilie fein hacken. Thymian, Oregano, Chili, Pfeffer und Salz in einen Mörser geben und fein mörsern. Nun die Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie ebenso dazu geben und mörsern. Den Saft der Limette, sowie das Olivenöl und den Weißweinessig kräftig unterrühren. In einem verschlossenen Glas mindestens 24 Stunden einziehen lassen,

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill

