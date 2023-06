Mit einem Geheimtipp gelingen die perfekten Grillspieße

Hack für die Grillsaison

Ob Fleisch, Fisch oder Gemüse, bei Grillspießen kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit diesem Geheimtrick werden Grillspieße perfekt.

Ein Grillfest ohne Grillspieße ist wie ein Strandurlaub ohne Sonnencreme – einfach undenkbar! Diese kleinen, köstlichen Leckerbissen sind die wahren Stars des Grills und lassen die Herzen von Grillfans auf der ganzen Welt höherschlagen. Egal, ob saftige Fleischstücke, bunte Gemüsevariationen oder sogar fruchtige Desserts – Grillspieße sind die perfekte Möglichkeit, um den Gaumen zu verwöhnen und das Grillfest zu einer der besten Grillpartys EVER zu machen. Und wer kein Spießer (Vorsicht Wortwitz) sein will, der packt eines von diesen 12 überraschenden Dingen auch noch auf seinen Grill.

Edelstahl oder Holz? Welches Material ist besser für Grillspieße geeignet?

Generell eignen sich sowohl Edelstahl- als auch Holzspieße zum Grillen. Beide haben jedoch Vor- und Nachteile. Edelstahlspieße nehmen die Hitze gut auf und lassen sich hinterher leicht reinigen und wiederverwenden. Vor allem die zweireihigen Spieße sind perfekt für fragiles Grillgut, wie Mini-Rouladenspieße oder Fisch. Allerdings eignen sie sich nicht für große Mengen, da man diese oft nur in kleiner Anzahl zu Hause hat. Das ist einer der großen Vorteile von Holzspießen – die kann man günstig im Vorratspack kaufen. Damit dem optimalen Grillgenuss mit Holzspießen nichts im Wege steht, sollte man diese vor Verwendung für 1–2 Stunden wässern.

Geheimtrick mit Wasser: Warum es wichtig ist Holzspieße vor Verwendung zu wässern

Für ein optimales Grillergebnis (und keine verbrannten Fackeln) sollten handelsübliche Holzspieße für mehrere Stunden in Wasser gelegt werden. Das hat mehrere Vorteile:

Das Offensichtlichste: Nasse Spieße verbrennen nicht so schnell.

Beim Grillen verdampft das Wasser im Spieß und hält Grillgut saftig.

Das Wasser lässt den Holzspieß aufquellen, was beim Erhitzen verdampft und den Spieß verkleinert. So lässt sich später das Grillgut leichter vom Spieß schieben.

Gewässerte Spieße eignen sich besser zum Einfrieren der vorbereiteten Grill-Spieße.

Vielfalt ist Trumpf: leckere Rezeptideen für Grillspieße

Während Würstchen und Steak oft in ihrer klassischen Form daherkommen, bieten Grillspieße eine unglaubliche Vielfalt an Zutaten und Kombinationsmöglichkeiten. So kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und den Spießen eine individuelle Note verleihen. Hier sind einige Rezeptideen für leckere Grillspieße.

Kartoffel-Steak-Spieße

Saté-Spieße mit Erdnusssauce

Zucchini-Halloumi-Spieße mit Zitronenmarinade

Pute-Ananas-Grillspieße mit Minzpesto

Regenbogen-Picknick-Spieße zum Dessert

Ob beim familiären Grillabend im Garten, bei einem fröhlichen Sommerfest im Park oder sogar bei einer spontanen Grillparty am Strand – Grillspieße sollten niemals fehlen. Sie sind einfach zu lecker und zu vielseitig, um sie zu ignorieren. Also Grill und Lieblingszutaten schnappen und los spießen!

