Pesto selber machen: Mit dieser geheimen Zutat wird es wirklich immer perfekt

Von: Simona de Clerk

Pesto selber machen: Hier bieten sich zahlreiche leckere Variationen an. © IMAGO / agefotostock

Wer Pesto selber machen will, der hat zahlreiche Möglichkeiten und verschiedenste Zutaten zur Verfügung. Doch mit einer Zutat gelingt das Pesto ganz sicher.

Pesto selber machen: Gerade im Sommer ist die Soßen- und Dip-Variation der Renner.

Wer Pesto selber machen möchte, dem stehen dafür zahlreiche Zutaten zur Verfügung.

Wir haben die besten Rezepte für Sie zusammengestellt - und eine geheime Zutat entdeckt.

Pesto selber machen: So gelingt es

Pesto ist ein herrliches Sommer-Rezept: Ob in die Pasta, als Dip für Grissini oder rohe Gemüse-Sticks oder als Brotaufstrich - Pesto ist vielseitig einsetzbar. Wer aber herkömmliches grünes oder rotes Pesto nicht mehr sehen kann, der sollte sein Pesto einfach selber machen. Dabei sind der Kreativität und Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Regel ist: Alles geht, was schmeckt! Klassisches Basilikum-Pesto schmeckt selbstgemacht gleich doppelt so gut, aber auch andere Zutaten können für schmackhafte Pestos verwendet werden. Dazu finden Sie unten eine Reihe von feinen Pesto-Rezepten. Zudem sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht eine bestimmte Geheimzutat in Ihr Pesto mischen wollen...

Misopaste: Mit dieser geheimen Zutat wird selbstgemachtes Pesto ein Genuss

Fügen Sie Ihrem selbstgemachten Pesto doch mal Misopaste hinzu. Mispoaste ist eine japanische Paste, die aus Sojabohnen, Inhaltsstoffen von Reis, verschiedenen Getreidesorten und Speisesalz besteht. Sie können für Pesto die Misopaste anstelle von Salz hinzufügen. Dies macht Pesto zu einem reichhaltigen und schmackhaften Geschmackserlebnis. Und das ist ja das Schöne am Pesto: Es ist extrem vielseitig und wandelbar. Die Misopaste passt zudem hervorragend zu den Geschmacksrichtungen verschiedener Kräuter. Die Zugabe von einem Teelöffel Misopaste pro halbe Tasse Pesto kann also wahre Geschmackswunder bewirken. Probieren Sie es einfach mal aus!

Pesto selber machen: Rezept für Basilikum-Pesto

Zutaten für 2 Personen:

1 Bund Basilikum

6 TL Olivenöl

1 Tüte Parmesan (60g)

1 Tüte Pinienkerne (50g)

Nach Geschmack einen TL Misopaste

Zubereitung: Basilikum-Pesto selber machen

Geben Sie Olivenöl, Basilikum und Parmesan in den Mixer und mischen Sie alles gut durch. Geben Sie die Pinienkerne in die Pestosoße. Tipp: Das Basilikum-Pesto passt sehr gut zu Fussili oder Penne.

Pesto selber machen: Rezept für Oliven-Feta-Pesto

Zutaten für 2 Personen:

1 Fetakäse

1 Glas grüne Oliven

5 TL Olivenöl

Zubereitung: Oliven-Feta-Pesto

Geben Sie alle Zutaten in den Mixer und mischen Sie sie gut durch.

Tipp: Zu Oliven-Feta-Pesto passen sehr gut Lumache und Rigattoni.

Pesto selber machen: Rezept für scharfes Petersilien-Sardellen-Pesto

Zutaten für 2 Personen:

1 Bund Petersilie

5 EL Olivenöl

1 kleines Glas Sardellen (50g)

1 rote Chilischote

Zubereitung: Petersilien-Sardellen-Pesto

Geben Sie die Petersilie, das Olivenöl und die Sardellen in den Mixer und vermischen Sie alles gut.

Schneiden Sie die Chilischote in schmale Scheiben und mischen Sie sie unter das Pesto.

Für mehr Schärfe stellen Sie das Pesto zwei Stunden in den Kühlschrank und lassen sie es etwas ziehen.

Tipp: Zu Petersilien-Sardellen-Pesto passen am besten Spaghetti.

