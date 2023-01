Petersilie schneiden: Muss man die Stängel wirklich wegwerfen?

Von: Anne Tessin

Petersilie bringt frischen, würzigen Geschmack in viele Gerichte. Die meisten verwenden nur die grünen Blätter, aber muss man die Stängel wirklich wegschmeißen?

Bei Petersilie scheiden sich die Geister. Die einen verwenden das grüne Kraut immer komplett und schneiden Blätter und Stängel klein, die anderen zupfen mühsam nur die Blätter ab. Bei Letzteren stellt sich dann die Frage, wohin mit den Resten? Einfach in den Müll? Bloß nicht!

Petersilie lässt sich vielseitig verwenden – am besten komplett. © Jordi Bataller/Imago

Die Stängel einer Petersilienpflanze können mitunter recht fest und "holzig" sein und so scheuen sich selbst geneigte Hobbyköche, sie einfach so im Essen mitzuverwenden. Verträglich sind sie allerdings allemal und voller Geschmack noch dazu.

Petersilienstängel in Brühe und Co.: Die Würzwunderwaffe

Von jetzt an sollten Sie die Petersilienstängel also aufheben. Die Stängel geben einen tollen Geschmack ab und sind deshalb viel zu schade zum Wegwerfen. Bündeln Sie sie und kochen Sie sie beispielsweise in der Gemüsebrühe mit. So können Sie sie nach der Garzeit ganz einfach wieder entnehmen. Auch für Fleischbrühe, Bratensoßen, Suppen und Co. bietet sich dieses Vorgehen an.

So zehren Sie so lange wie möglich von Petersilie

Wenn Sie Petersilie im Garten ernten und nicht gleich verwenden können, lässt sich das Kraut ganz einfach einfrieren. Zupfen Sie es dazu, hacken Sie die Blätter klein und frieren Sie die Kräuter auf einem Backblech mit Backpapier schnell durch. Danach ist es streufähig eingefroren und Sie können es in einen Beutel oder eine Plastikdose umfüllen. Die Stängel bündeln Sie dabei einfach und frieren Sie direkt allein oder in Kombination mit anderem Suppengemüse ein. So nehmen sie kaum Platz in Ihrem Gefrierschrank weg und Sie haben immer eine Gewürzwunderwaffe parat.

