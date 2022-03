So backen Sie eine herrlich cremige Philadelphia-Torte

Von: Maria Dirschauer

Cremig, gut durchgekühlt und mit einer fruchtigen Erdbeersauce: So gelingt eine köstliche Philadelphia-Torte.

Die Philadelphia-Torte ist ein Klassiker, der dem New York Cheesecake sehr ähnelt, denn sie wird laut den meisten Rezepten nicht gebacken, sondern nur im Kühlschrank durchgekühlt. Unsere Variante wird hingegen, eher wie ein klassischer deutscher Käsekuchen, im Ofen gebacken und überzeugt mit einer besonders cremigen Füllung aus Frischkäse (Sie können natürlich auch andere Frischkäse-Sorten als Philadelphia verwenden) und Schmand. Wenn Sie keinen Schmand bekommen, können Sie ihn auch mit Crème fraîche ersetzen. Um das Ganze noch zu toppen, kommt obendrauf eine köstliche, schnell selbstgemachte Erdbeersauce. Jetzt nachbacken!

Rezept für Philadelphia-Torte: Die Zutaten

Für die Zubereitung in einer Springform (26 cm) benötigen Sie:

200 g Butterkekse

80 g Butter

3 Packungen Frischkäse (525 g)

200 g Schmand

180 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 EL Stärke

Abrieb von 1 Bio-Zitrone

1 EL Zitronensaft

3 Eier

Lust auf einen cremigen Cheesecake mit Erdbeersauce als Topping? © tbralnina/Imago

Philadelphia-Torte: So gelingt der cremige Cheesecake

Heizen Sie den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vor. Fetten Sie die Springform ein.

Für den Boden geben Sie die Kekse in einen Gefrierbeutel und rollen Sie mit dem Nudelholz darüber. Alternativ können Sie die Kekse auch im Mixer zerkleinern. Schmelzen Sie die Butter in der Mikrowelle oder in einem kleinen Topf auf dem Herd. Vermischen Sie die Kekskrümel mit der geschmolzenen Butter.

geben Sie die Kekse in einen Gefrierbeutel und rollen Sie mit dem Nudelholz darüber. Alternativ können Sie die Kekse auch im Mixer zerkleinern. Schmelzen Sie die Butter in der Mikrowelle oder in einem kleinen Topf auf dem Herd. Vermischen Sie die Kekskrümel mit der geschmolzenen Butter. Verteilen Sie die Keks-Butter-Masse in der Springform und drücken Sie sie am Boden fest. Backen Sie den Keksboden für 10 Minuten im Ofen.

Derweil bereiten Sie die Cheesecake-Füllung zu: Verrühren Sie Philadelphia, Schmand, Zucker, Vanillezucker, Stärke, Zitronenabrieb und -saft in einer Schüssel – am besten mit dem Handrührgerät, damit keine Klümpchen entstehen. Geben Sie nach und nach die Eier hinzu und rühren diese unter.

Verrühren Sie Philadelphia, Schmand, Zucker, Vanillezucker, Stärke, Zitronenabrieb und -saft in einer Schüssel – am besten mit dem Handrührgerät, damit keine Klümpchen entstehen. Geben Sie nach und nach die Eier hinzu und rühren diese unter. Die fertige Creme gießen Sie auf den vorgebackenen Boden und streichen sie glatt. Backen Sie nun die Philadelphia-Torte für etwa 50 Minuten im Ofen. Danach lassen Sie sie eine Stunde in der Form abkühlen.

Stellen Sie die Philadelphia-Torte für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank, am besten sogar über Nacht. Richtig gut durchgekühlt schmeckt der Cheesecake am besten.

Lecker als Topping auf der Philadelphia-Torte: Erdbeersauce

Wem die kühle Philadelphia-Torte noch nicht köstlich genug ist, der kann eine fruchtige Sauce darübergeben, die ihr das i-Tüpfelchen verleiht. Und so geht‘s: Kochen Sie in einem Topf 300 g Erdbeeren (frisch oder Tiefkühl-Beeren) mit 3 EL Zucker in 5-10 Minuten weich. Verrühren Sie 1 EL Stärke mit ein wenig Wasser und geben Sie sie kurz vor Ende der Kochzeit zu den Erdbeeren. Pürieren Sie die Erdbeeren oder passieren Sie sie durch ein Sieb. Lassen Sie die Erdbeersauce abkühlen. Dann gießen Sie sie über die Philadelphia-Torte. Fertig! Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit! (mad)

