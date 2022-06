Statt im Backofen: Grillen Sie Ihre Pizza doch einfach mal

Pizza vom Grill: Eine willkommene Abwechslung zu Steak, Würstchen und Co.

Was Neues für die Grillsaison

Es ist Sommer und ein Grillabend steht an? Aber Sie wollen lieber Pizza essen? Kein Problem, das geht auch beides zusammen. Wenn man weiß, wie.

Pizza-Fans werden jubeln: Statt im Sommer in der Küche zu schwitzen, weil die Pizza im Backofen gebacken werden muss, können sie ihr Lieblingsessen auch einfach draußen auf dem Grill zubereiten. Denn ja, man kann auch Pizza grillen! Damit ist sie eine kreative Abwechslung zu den üblichen Verdächtigen vom Grill: Fleisch und Würstchen, Maiskolben, Grillkäse, Zucchini usw. Das Grillen funktioniert am besten, wenn Sie einen Grill mit Deckel haben, dann brauchen Sie nur wenige Minuten zum Pizzabacken. Nur für den Hefeteig müssen Sie in der Vorbereitung etwas mehr Zeit einplanen. Psst ... oder Sie verwenden fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal. Aber hier kommt erstmal das Rezept mit selbstgemachtem Teig, Sie können es ausprobieren und bei Bedarf anpassen.

Pizza grillen: Diese Zutaten brauchen Sie für 6 Mini-Pizzen

Für den Teig:

1/2 Würfel frische Hefe

200 ml lauwarmes Wasser

1 Prise Zucker

500 g Weizenmehl

1 Prise Salz

2 EL Olivenöl

Für den Belag:

200 g stückige Tomaten aus der Dose

Salz und Pfeffer

frischer Basilikum

2 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

125 g Mozzarella

Für den Belag können Sie ganz nach Ihren Wünsch auch Gemüse oder Wurst verwenden, natürlich kleingeschnitten. Beachten Sie aber, dass die Zutaten relativ schnell durchgegart werden müssen, da die Pizzen nicht lange auf dem Grill brutzeln.

Pizza grillen: So geht‘s

Für den Hefeteig bröckeln Sie die frische Hefe in das Wasser, geben Sie den Zucker dazu und verrühren Sie alles, bis sich Hefe und Zucker aufgelöst haben. Verkneten Sie Mehl, Salz und das Hefewasser in einer Schüssel. Geben Sie dann das Olivenöl hinzu und kneten Sie alles etwa 10 Minuten, bis der Teig elastisch ist. Teigfladen vorbereiten: Lassen Sie die Schüssel mit dem Hefeteig abgedeckt etwa 30 Minuten gehen, sein Volumen sollte sich in der Zeit verdoppeln. Teilen Sie den Teig in 6 Portionen und rollen Sie diese auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus. Alternativ können Sie den Teig mit den Händen vorsichtig zu einem dünnen Kreis ziehen. Für den Belag: Würzen Sie die stückigen Tomaten mit Salz, Pfeffer, Basilikum und Olivenöl. Pressen Sie die Knoblauchzehe dazu. Zerrupfen Sie den Mozzarella. Ölen Sie den Grillrost leicht ein. Jetzt wird gegrillt: Der Grill muss vorbereitet und auf der richtigen Temperatur sein! Legen Sie die Teigfladen auf den Grillrost. Backen Sie sie etwa 2 Minuten (ggf. mit geschlossenem Deckel), bis der Teig Blasen wirft. Wenn der Pizzaboden von unten zu schnell verbrennt, sollten Sie die Hitze verringern oder den Rost weiter nach oben heben. Belegen und fertig grillen: Drehen Sie die Teigfladen um und belegen Sie alle mit Mozzarella und den vorbereiteten Tomaten. Wenn Sie einen Deckel haben, diesen jetzt schließen und die Mini-Pizzen fertiggrillen, bis der Käse geschmolzen ist. Das sollte nach 2 bis 3 Minuten der Fall sein.

Und fertig sind die gegrillten Pizzen! Danach kann jeder seine Mini-Pizza nach Belieben mit weiteren frischen Kräutern dekorieren und genießen. (mad)