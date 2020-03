Eine Pizza lässt man sich liefern, wenn man nicht das Haus verlassen will. Dafür kann es viele Gründe geben, die Pizzaboten nun ausgeplaudert haben.

Pizza* ist ein beliebtes Gericht bei Lieferdiensten.

Pizzaboten liefern pro Schicht an viele verschiedene Kunden aus.

Dabei erleben sie manchmal bizarre Situationen

Pizzabote ist ein aufregender Job. Man sieht nicht nur viel von der Stadt, in der man die dampfenden "Mafiatorten" ausliefert, sondern erlebt an der Wohnungstür noch die eine oder andere Anekdote – lustig bis bizarr. Ein Reddit-User hat kürzlich die Community nach den merkwürdigsten Erlebnissen im Alltag eines Pizzaboten gefragt und die Leute konnten gar nicht mehr aufhören.

Das Pizzabotenwettrennen

Der Nutzer "NotSlimJustShady" berichtet von dem Erlebnis eines Ex-Kollegen. Als dieser Pizza auslieferte, wurde er von einer Gruppe frenetisch jubelnder Schüler empfangen. Sie hatten gleichzeitig bei zwei unterschiedlichen Pizza-Lieferdiensten bestellt und Wetten abgeschlossen, welcher Pizzabote als erstes eintreffen würde. Er hatte gewonnen.

Von einem ähnlichen Fall berichtet auch ein anderer Nutzer. Bei diesem war das Wettrennen aber gehörig schiefgegangen. Der Bote liefert nämlich für zwei Lieferdienste gleichzeitig aus. Als er die Bestellungen bei einem Hotelzimmer abliefern wollte, fragten die anwesenden Kunden ihn, von welchem Lieferdienst er denn komme. Als er antwortete, dass er beide Bestellungen dabei haben, brachen sie ihn Gelächter aus. So war das nicht geplant gewesen.

Die schlüpfrigen Kunden

Der User "DeadMaus37" berichtet von einem denkwürdigen Erlebnis seines Vaters. Dieser lieferte einmal eine Pizza in einer wohlhabenden Wohngegend aus. Die Tür öffnete ein Mann in einer seidenen Smokingjacke und im Hintergrund saß eine hüllenlose Dame auf dem Sofa. Der Kunde überreichte dem Pizzaboten 100 Dollar und sagte: "Wenn Sie mir noch Milch kaufen und bringen, dürfen Sie das Wechselgeld behalten." Natürlich bekam der Mann seine Milch...

Ein anderer Pizzabote berichtet auf Reddit, dass er mal einem Pärchen eine Pizza* lieferte, die er offensichtlich mitten in einem Stelldichein unterbrochen hatte. Woran er das erkannte? Der ziemlich betrunkene Kunde öffnete die Tür – im Rock seiner Freundin.

Der Pizzabote "T-Poo" berichtet von einer ähnlich bizarren Lieferung. Ihm öffneten drei Männer in Unterwäsche die Tür, die Cowboyhüte und Indianerschmuck trugen. Er musste sein Trinkgeld aus dem BH des Kunden fischen. Er amüsierte sich köstlich, musste danach aber erstmal sacken lassen, was ihm da gerade geschehen war.

Der Pizzabote als Held des Tages

Manche Pizzaboten erleben aber nicht nur seltsame Dinge, sondern springen in die Bresche, wenn sie gebraucht werden. So berichtet der User "NVB_1987", dass er mal eine Pizza an ein örtliches Bezirksgefängnis auslieferte, als gerade ein Häftling überführt wurde. Der Mann wollte fliehen, rannte aber den Pizzaboten über den Haufen und landete mit ihm auf dem Boden. Die Beamten konnten den Flüchtigen schnell wieder in Gewahrsam nehmen, gaben dem Pizzaboten ein saftiges Trinkgeld und verlangten danach immer ausdrücklich nach dem Pizzaboten, der "einstecken kann".

Auch der Pizzabote "freshprinceofbeller" stellte einen Flüchtigen. Dabei handelte es sich allerdings um einen Hund, der entwischte, als ein junges Mädchen dem Pizzaboten die Tür öffnete. Der setzte sich gleich ins Auto, stellte den Hund und brachte ihn zurück. Dass das Mädchen ihm kein Trinkgeld gab, enttäuschte den Boten zunächst, aber später meldete sich die Mutter und entschuldigte sich. In der Folge bestellte die Familie jede Woche Pizza bei dem Lieferdienst, verlangte jedes Mal den "Hunderetter" und gab ihm immer großzügig Trinkgeld.

Schmutziges Geld für Pizzaboten

Der Reddit-Nutzer "JannieKamerer" lieferte einmal Pizza in einer zwielichtigen Gegend aus. Als der Kunde die Tür öffnete, konnte der Bote im Hintergrund sehr viel Geld, verbotene Substanzen und Waffen auf dem Tisch sehen. Der Kunde gab ihm ein großzügiges Trinkgeld und bat lediglich darum, dass er es nicht weitererzähle.

Ebenfalls schmutziges Geld, aber aus einem völlig anderen Grund bekam der Pizzabote "gabelitos_131". Der lieferte Pizza* aus und ein völlig unbekleideter Mann öffnete ihm die Tür. Wie bei einem magischem Trick zauberte der Mann ein Portemonnaie hinter seinem Rücken hervor. Die einzige sinnvolle Erklärung dafür: Er hatte seinen Geldbeutel zwischen seine Gesäßbacken gesteckt. Na lecker...

