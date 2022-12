Butter einfrieren und dann raspeln: genialer Trick macht das Plätzchenbacken kinderleicht

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit. Doch nicht nur jetzt wird Ihnen dieser geniale Butter-Trick das Backen leichter machen. Probieren Sie ihn am besten direkt aus.

Wer gerne backt, der weiß, wie zäh es sein kann, Butter in einen Teig zu mischen.

Die harte Butter muss möglichst gleichmäßig im Teig verteilt werden, doch das fällt oft nicht ganz leicht, vor allem dann, wenn er per Hand vermischt wird.

Mit einem Trick, den Sie vielleicht bisher noch nicht kannten, können Sie die Butter künftig ganz einfach gleichmäßig im Teig verteilen.

Plätzchen backen: Butter-Trick erleichtert das Backen

Plätzchen und Kekse gehören zu Weihnachten einfach dazu. Doch ist es nun einmal so, dass sie erst dann richtig knusprig und lecker werden, wenn die Butter gleichmäßig im Teig verteilt worden ist. Das ist jedoch nicht immer so einfach. Denn harte Butter lässt sich nur schwer verrühren, und doch ist es wichtig, dass die Butter beim Vermischen im Teig möglichst kalt ist. Was also tun?

Harte Butter lässt sich im Teig nur schwer verrühren. © picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa

Ganz einfach - mit einem kleinen, aber genialen Trick: Frieren Sie die Butter vor dem Backen ein. Wenn Sie komplett gefroren ist, nehmen Sie sie aus dem Tiefkühlfach und schnappen sich Ihre (vorher ordentlich gereinigte) Käsereibe. Sie können die harte Butter nun einfach mit der Käsereibe raspeln und so ideal im Teig verteilen. Der Teig lässt sich dann ganz leicht vermischen und die Butter ist schön kalt. Dem perfekten Teig steht also nichts mehr im Weg. Perfekt zu den selbstgemachten Plätzchen passt dann ein Schluck Glühwein - doch lässt sich dieser im Wasserkocher zubereiten?

Plätzchen backen: Tipps zum Einfrieren von Butter

Butter lässt sich problemlos einfrieren. Sie müssen dabei lediglich ein paar Dinge beachten:

Portionieren Sie die Butter vor dem Einfrieren. Verpacken Sie die Butter luftdicht in Gefrierbeuteln oder Gefrierdosen. Beschriften Sie die Verpackung mit einem wasserfesten Stift und versehen Sie sie mit dem Verfallsdatum. Eingefrorene Butter, bei der die Kühlkette nicht unterbrochen wurde und die bei optimaler Temperatur Tiefkühlfach aufbewahrt wird, ist bis zu zehn Monate haltbar. Butter sollte nach dem Auftauen innerhalb weniger Tage verbraucht werden.