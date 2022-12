Blitzschnell: Für Zimtplätzchen brauchen Sie nur vier Zutaten und 20 Minuten

Von: Anne Tessin

Teilen

Die Plätzchendose darf niemals leer sein? Dann können Sie schnell für Nachschub sorgen. © Imaginechina-Tuchong/Imago

Leert sich Ihr Plätzchenvorrat auch schneller als Sie nachbacken können? Dann sind schnelle Plätzchen als Nachschub ideal, diese Zimtplätzchen zum Beispiel.

Die Plätzchendosen leeren sich zusehends und wer an Weihnachten überhaupt noch etwas in petto haben will, musste vielleicht schon das eine oder andere Mal nachlegen. Die Vorweihnachtszeit ist aber eh schon stressig genug und zwischen Geschenkekaufen und anderen ToDos will man nicht auch noch ewig in der heimischen Backstube stehen. Da kommen Blitzrezepte wie diese schnellen Zimtplätzchen doch wie gerufen.

Blitzschnelle Zimtplätzchen: Diese Zutaten brauchen Sie

300 g Mehl

200 g Butter, kalt

100 g Zucker

2 TL Zimt

Beispielbild - nicht das tatsächliche Rezeptbild

Backen Sie auch gleich Omas Vanillekipferl: Dieses schnelle Rezept gelingt immer – wenn Sie einen Tipp beachten

Leckere Back-Rezepte und mehr Jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen in unserem kostenlosen Genuss-Newsletter die leckersten Ideen zum Kochen & Backen. So sind Sie bestens auf das Wochenende vorbereitet! Hier geht‘s zur Anmeldung.

So backen Sie die blitzschnellen Zimtplätzchen

Heizen Sie Ihren Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. Legen Sie ein Backblecht mit Backpapier aus. Vermischen Sie nun Zimt und Zucker miteinander und verkneten Sie diese Mischung zusammen mit dem Mehl und der Butter schnell und gründlich zu einem geschmeidigen Teig. Rollen Sie den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf eine gleichmäßige Dicke von ungefähr einem Zentimeter aus. Stechen Sie dann mit einem Ausstecher die Zimtplätzchen aus und legen Sie sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Backen Sie die Plätzchen danach etwa 10 bis 12 Minuten je nach Backofen. Die Plätzchen sollten am Rand goldbraun sein, aber nicht zu fest.

Auch lecker: Mit diesen Tannenbaum-Brownies begeistern Sie Groß und Klein an Weihnachten

Wer doch noch etwas Zeit und Lust hat, kann die schnellen Zimtplätzchen noch mit Zimtzucker oder Puderzucker bestreuen oder verzieren, aber sie sind auch im Originalzustand ein Genuss. Viel Spaß beim Nachbacken!