Poke Cake mit Erdbeeren besticht durch einen Geschmack, der tiefer geht

Von: Eva Lipka

Der Erdbeer-Poke Cake, ein Rezept, das Gaumen und Augen gleichermaßen erfreut. © Einfach Tasty

Dieser Erdbeer-Poke Cake, ein TikTok-Trendrezept, kombiniert frische Erdbeeren, lockeren Rührteig und eine cremige Sahneschicht zur sommerlichen Perfektion.

Poke Cake ist ein Kuchen, der in den Vereinigten Staaten sehr beliebt ist. Der Name „Poke“ bedeutet auf Deutsch „stechen“ oder „stoßen“ und beschreibt einen einzigartigen Zubereitungsschritt des Gebäcks. Die Löcher im Boden sorgen dafür, dass die Füllung tief in den Rührteig eindringt. Dadurch wird der Kuchen besonders saftig und geschmacksintensiv.



Zu Ruhm und Ehre gelangte der Poke Cake vor allem durch TikTok, wo unzählige Influencer den Kuchen in verschiedenen Geschmacksrichtungen vorstellen. Beliebte Varianten sind beispielsweise Schokoladen-Poke Cake mit Karamellfüllung oder Kokos-Poke Cake mit Kokosmilch.



Beim Poke Cake mit Erdbeeren durchdringt die Frische der Erdbeeren den luftigen Rührteig und wird durch eine süße, zitronige Note der Schlagsahne ergänzt. Das perfekte Sommerrezept für Backfans.



Na, berry excited? Bei Einfach Tasty gibt es noch mehr Backrezepte mit Erdbeeren zu entdecken, wie zum Beispiel die Erdbeer-Pudding-Schnitten oder Matcha-Erdbeer-Cookies.

So zaubert man einen perfekten Poke Cake mit Erdbeeren:

Diese Zutaten braucht man für einen Poke Cake mit Erdbeeren:

Erdbeerfüllung:

250 g Erdbeeren, halbiert

60 ml Limettensaft

2 EL Honig

Sahneschicht:

300 ml Schlagsahne

2 TL Zucker

1 TL Limettenabrieb

Rührteig:

250 g Butter

200 g Zucker

4 Eier

250 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 TL Vanilleextrakt

1 TL Limettenabrieb

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Erdbeerfüllung: Erdbeeren, Limettensaft und Honig pürieren. Für die Sahneschicht: Schlagsahne mit Zucker und Limettenabrieb aufschlagen. Für den Rührteig: Butter und Zucker verquirlen. Danach die Eier hinzufügen und alles schaumig schlagen. Anschließend Mehl und Backpulver unter den Teig rühren und mit Vanilleextrakt und Limettenabrieb verfeinern. Den Rührteig in eine gefettete Kastenform geben und bei 180 °C für 30 Minuten backen. Den Kuchen aus dem Backofen nehmen und mit dem Ende eines Kochlöffels in gleichmäßigen Abständen Löcher in den Kuchen stechen. Den Kuchen auskühlen lassen. Die Erdbeerfüllung auf den Kuchen geben, sodass die Füllung in den Löchern versinkt. Mit einem Spritzbeutel die Sahne auf der Erdbeerschicht verteilen. Nach Geschmack mit halbierten Erdbeeren, Limettenabrieb und Limettenscheiben garnieren und servieren. Das Naschen kann beginnen. Guten Appetit!

Geschmack, der durch jede Pore dringt: Der Poke Cake mit Erdbeeren ist durchzogen von dem fruchtigen Geschmack der Erdbeeren. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Die Kombination von luftigem Kuchen, saftigen Erdbeeren und cremiger Sahne erzeugt ein vielschichtiges Geschmackserlebnis und eine reiche Texturpalette. Ein Kuchen, bei dem jeder Millimeter mit Geschmack erfüllt ist.