Wine not? Gadgets für Weinliebhaber:innen und die, die es werden wollen

Von: Sandra Keck

Am 25. Mai findet jährlich der Tag des Weines statt, den man mit dem einen oder anderen Glas Wein genießen kann. Mit praktischen Gadgets wird‘s noch genussvoller.

Weinlovers aufgepasst, denn es ist wieder so weit! Der Tag des Weines steht vor der Tür und lädt uns alle ein, unsere Gläser zu erheben und diesen köstlichen Rebensaft zu feiern. Kulinarisch wird der Food-Feiertag durch einen saftigen Rotweinkuchen oder ein herzhaftes Coq au vin unterstützt.

Wer sich schon immer gefragt hat, wie man den Genuss des Weines (egal welcher Preisklasse) noch weiter verbessern kann, der ist hier genau richtig. Mit diesen kleinen Helferlein wird der Tag des Weines (und jeder nachfolgende Tag) zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und wer eher Bier bevorzugt, der freut sich bestimmt über 10 Geschenkideen für alle, die ihr Bier auch gerne vor vier trinken.

1. Let‘s talk about Sekt, Baby: Vakuum-Flaschenverschluss für Sekt und Co.

Ein praktischer Sektflaschenverschluss, der für langen Blubbergenuss sorgt. © OWO/Amazon.de & arandaev/Getty Images

Ein Sektverschluss mit Unterdruck, der den Sekt/Prosecco oder Champagner am Sprudeln hält, sodass man die Flasche nicht in einem Zug leeren muss. So kann man sich jeden Tag ein blubberndes Gläschen gönnen. Prost!

2. Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen: elektrischer Korkenzieher

Der elektrische und wiederaufladbare Korkenzieher bekommt selbst die hartnäckigste Flasche Wein auf. © AIKARO/Amazon.de & supermimicry/Getty Images

Ein elektrischer Weinflaschenöffner, denn seien wir mal ehrlich: heutzutage hat doch wirklich niemand mehr den Nerv, sich über steckengebliebene oder (noch schlimmer) abgebrochene Korken zu ärgern. Um dann auch noch nach einigen brauchbaren Hacks zu googeln, um das verflixte Problem zu lösen, oder? Dieser wiederaufladbare Korkenzieher zieht Korken sicher und mühelos in nur sechs Sekunden, ohne dass man sich selbst darum kümmern muss. Großartig!

3. Der Luxus für den kleinen Geldbeutel: Aufsteckbarer Weindekanter

Mit einem Weinbelüfter schmeckt selbst der Wein aus dem Tetrapack, versprochen. © TenTen Labs/Amazon.de & webphotographeer/Getty Images

Ein aufsteckbarer Weinbelüfter oder -dekanter, der aus einem billigen zwei Euro Wein beim Einschenken ins Glas einen Wein zaubert, der so schmeckt, als wäre er von einem Sommelier in Südfrankreich handabgefüllt worden.

4. Für Dekadenz im heimischen Wohnzimmer: Weindekanter aus Glas

Ein Hauch von Luxus zieht mit einem Rotwein-Dekanter automatisch mit in dein Zuhause ein. © Leonardo/Amazon.de & Andrey Khrobostov/Canva Pro

Ein wunderschöner Weindekanter, der dabei hilft, den Wein zu belüften und den vollen Geschmack und das Aroma aus ihm herauszuholen, während er gleichzeitig einfach - vorsicht Wortwitz - dekadent wirkt.

5. Der Wein-Engel, der auf die Souvenirs aufpasst: auslaufsichere und bruchsichere Reise-Weintaschen

Mit diesen praktischen Reisetaschen bleibt das Souvenir in Flaschenform garantiert ganz. © AOZITA/Amazon.de & ASharpPhoto/Getty Images

Ein Set von auslaufsicheren Reise-Weintaschen, in das man soooo gerne investiert, spätestens wenn man das nächste Mal in den Urlaub fährt, dort hammermäßigen Wein probiert und davon dann unbedingt eine (oder sechs) Flaschen mit nach Hause nehmen *muss*.

6. Praktisch für spontane Weingenüsse: Weinkühlstab aus Edelstahl mit Ausgießer

Weinkühler und -ausgießer in einem! Super praktisch für ein spontanes Picknick. © Beyond/Amazon.de & BeylaBalla/Getty Images

Mit dem praktischen Weinkühlstab bleibt die Flasche Wein bis zu 2,5 Stunden kühl, sofern sie nicht schon früher ausgetrunken ist. Damit der Stab auch für ein spontanes Picknick allzeit einsetzbar ist, sollte er im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Ein perfektes Geschenk für jede:n Weinliebhaber:in.

7. So geht dein Weinglas nicht baden: Weinglas-Halterung für die Badewanne

Mit einer Weinglas-Halterung mit Saugnapf geht dein leckeres Glas Wein definitiv nicht baden. © SipCaddy/Amazon.de & skynesher/Getty Images

Eine Weinglas-Halterung mit Saugnapf für die Badewanne für luxuriöse Wellnessstunden, die Ihnen das Gefühl gibt, in einer Episode von Scandal zu leben, ohne das ganze politische Drama und die Mühe, jeden Tag makellose Outfits auszuwählen.

8. Badewannen-Ablage mit Tablethalterung - und natürlich auch einer Fläche fürs Weinglas

Ob für ein Buch, ein Tablet oder eben ein Glas Wein - diese hübsche Badewannenablage hat für alles Platz. © Pampeliška/Amazon.de & hironagasukujira/Getty Images

Oder eine verstellbare Badewannenablage in edlem Weiß mit einem kleinen Platz für ein Weinglas, die ein langweiliges Badezimmer in ein wahres Spa verwandelt. Prosecco? Eingegossen. Kerze? Angezündet. Netflix? Läuft. Jetzt muss man nur noch seinem Umfeld in aller Ruhe erklären, dass man ab jetzt in einer Badewanne lebt.

9. Oh Schreck - ein Fleck! Nicht mehr mit diesem Rotweinflecken-Entfernungsspray

Mit dem Fleckenentfernungsspray gehören hässliche Rotweinflecken bald der Vergangenheit an. © Wine Away/Amazon.de & Rowan Patrick Photos/Getty Images

Wer gerne Rotwein trinkt, der wird sich früher oder später über einen praktischen Rotweinflecken-Entfernungsspray freuen. Dieser entfernt sowohl alte als auch neue Rotweinflecken aus Teppichen, Sofas, Handtüchern und anderen Stoffen und das so gut, dass man jetzt sogar sorgenlos einen Schlummertrunk im mit weißem Leinentuch bezogenen Bett genießen kann.

10. Vermeidet einen schweren Kopf nach einem süffigen Abend: „Drop It“-Weintropfen

Ab sofort tröpfeln wir uns die Kopfschmerzen einfach weg! © Drop It/Amazon.de & hitdelight/Canva Pro

Eine Flasche „Drop It“, ein natürlicher Weinsulfit- und Weintannin-Entferner, der in nur 20 Sekunden wirkt. Perfekt für alle, die eine erhöhte Empfindlichkeit auf Sulfite im Wein haben. Ein paar Tropfen genügen und so kann man wieder ein oder zwei Gläser Spätburgunder genießen, ohne sich Sorgen um die berüchtigten Kopfschmerzen danach oder gar einer allergischen Reaktion zu machen.

Hoch die Gläser! Mit diesen praktischen Gadgets schmeckt der Wein gleich noch viel besser (Symbolbild). © Ekaterina Molchanova/500px/Getty Images

Der Tag des Weines soll nicht nur eine Gelegenheit sein, um Wein zu trinken, sondern auch ein Fest der Sinne und der Gemeinschaft. Praktische Gadgets können dabei helfen, diesen Tag noch besser zu machen, denn sie sorgen auf unterhaltsame Weise für Genuss. Ob nun Technikliebhaber:in oder eben ein:e klassische:r Weinlover:in – diese Gadgets bringen einen Hauch von Innovation (und Freude) in die eigene Weinwelt. Prost!