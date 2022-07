Mit diesem Model-Tipp sparen Sie Kalorien beim Dessert-Genuss

Von: Maria Wendel

Sie suchen ein leckeres Dessert mit wenig Kalorien? Dann sollten Sie diesen genialen Tipp für Quark ausprobieren: dank einer Zutat wird er besonders fluffig.

Die heißen Sommertage herrschen in fast allen Regionen Deutschlands vor. Jetzt heißt es: kühlen Kopf bewahren, auch bei der Ernährung. Denn einen fetten Braten oder süßen Schokokuchen sollten Sie ihrem Magen jetzt nicht antun, da der Körper durch die Hitze schon genug belastet ist. Leichte Küche ist angesagt, wie ein Wassermelone-Feta-Salat oder eine Gazpacho. Und für die Leckermäuler, die nicht auf eine Nachspeise verzichten können? Auch da haben wir einen heißen Tipp.

Quark ist mit den richtigen Zutaten ein perfektes kalorienarmes Dessert. © Karin Hanche/Imago

Fettarmes Dessert für heiße Tage: mit diesem Trick wird Quark besonders cremig

Wenn Sie sich ein Dessert an den warmen Sommertagen gönnen wollen, versuchen Sie es mit Quark. Denn der enthält wenig Fett (unter 0,4 Prozent sind es bei Magerquark), dafür jede Menge Eiweiß. So sparen Sie Kalorien und belasten Ihren Magen nicht schwer. Wer sich jedoch an der recht festen Konsistenz von Quark stört, für den haben wir hier den idealen Tipp: die Geheimwaffe heißt Mineralwasser.

Geben Sie den Quark in eine Schüssel. Geben Sie das Mineralwasser hinzu: Rechnen Sie bei 500 Gramm Quark mit 100-200 Milliliter Wasser, variieren Sie nach gewünschter Konsistenz. Rühren Sie beides mit einem Schneebesen cremig.

Und fertig ist der Trick, wie Sie Ihr Quark-Dessert besonders cremig bekommen. Jetzt können Sie es mit verschiedenen Zutaten verfeinern, wie Obst oder Marmelade. Besonders gut schmecken Beeren, die jetzt Saison haben, zum Beispiel Himbeeren, Blaubeeren oder Erdbeeren. Guten Appetit!

Mineralwasser-Trick zum Kaloriensparen: funktioniert auch bei anderen Gerichten

Der Mineralwasser-Trick funktioniert übrigens nicht nur für Desserts, sondern auch bei anderen Gerichten. So können Sie zum Beispiel Pfannkuchen- oder Waffelteig fluffig aufschlagen. Oder Sie verlängern eine Suppe, eine Sauce oder einen Dip, indem Sie sie mit Mineralwasser zubereiten. So werden sie ganz ohne Schmand oder Crème fraîche wunderbar cremig. Und auch Rühreier werden dank der Zugabe von Wasser zu einem besonders fluffigen Geschmackserlebnis. Probieren Sie es aus!