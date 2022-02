So backen Sie schnelle Regenbogen-Muffins: bunt und lecker

Von: Maria Dirschauer

Kunterbunter Genuss: Regenbogen-Muffins sind etwas für Jung und Alt. (Symbolbild) © Antonio Gravante/Imago

Toll als Geburtstagsüberraschung: Muffins in Regenbogenfarben kommen bestimmt gut an. In diesem Rezept erfahren Sie, wie Sie die bunten Küchlein backen.

Zum Kindergeburtstag, für Fasching oder anlässlich des Pride Month: Regenbogen-Muffins sind ein echter Hingucker und total einfach gebacken. Die Grundzutaten für Muffins haben die meisten Hobbybäcker sowieso zuhause. Zusätzlich brauchen Sie sechs verschiedene Lebensmittelfarben, mit denen Sie den Teig einfärben können. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem leckeren Rezept für saftige und kunterbunte Muffins.

Regenbogen-Muffins backen: Die Zutaten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Backzeit: 15 Minuten

Portionsgröße: 12 Muffins

120 g weiche Butter – mit diesem Trick wird harte Butter in Sekunden weich

130 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier (Größe M)

250 g Mehl

2 gestr. TL Backpulver

1 Prise Salz

90 ml Milch

6 verschiedene Lebensmittelfarben (z. B. gelb, orange, rot, blau, grün, lila)

Darf es noch ein leckeres Frosting obendrauf sein? Wenn Ihre Regenbogen-Muffins noch ein Topping brauchen, bereiten Sie einfach aus 60 g Frischkäse, 60 g Puderzucker, 30 g Butter und 1 Päckchen Vanillezucker ein cremiges Frosting zu. Das können Sie dann auch nach Belieben mit Streuseln oder Zuckerkonfetti dekorieren.

Kunterbuntes Rezept: Regenbogen-Muffins

Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-Unterhitze vor. Fetten Sie die Mulden eines Muffinblechs mit Butter ein oder setzen Sie Papierförmchen hinein. Rühren Sie die Butter mit dem Zucker und Vanillezucker schaumig. Geben Sie die Eier einzeln dazu und rühren Sie sie unter. Vermischen Sie separat das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz. Fügen Sie es in drei Portionen zu der Butter-Zucker-Mischung und verrühren Sie alles mit dem Handmixer. Geben Sie auch die Milch hinzu, bis ein homogener Teig entsteht. Verteilen Sie den Teig auf sechs Schälchen und färben Sie ihn jeweils mit einer Lebensmittelfarbe ein. Füllen Sie jeweils 1 Teelöffel von den eingefärbten Teigen in jede Muffinform, sodass alle Farben pro Muffin vertreten sind. Backen Sie die bunten Muffins im heißen Ofen für 12-15 Minuten. Lassen Sie die Muffins danach auf einem Kuchengitter auskühlen.

