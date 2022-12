Sekt übrig? Probieren Sie schnell leckere Ideen zur Resteverwertung

Am Silvesterabend gehört Sekt zum Anstoßen dazu. Wenn etwas übrig bleibt und Sie nicht gerne Sekt trinken, können Sie ihn mit diesen Ideen verbrauchen.

Sekt ist nicht jedermanns Sache, aber zum Anstoßen gehört er trotzdem für viele dazu. Was aber macht man mit den Resten, wenn etwas übrig bleibt? Wenn sich Ihnen nach Silvester auch diese Frage stellt, dann kommen diese Ideen sicher genau richtig.

Champagnerkraut mit übrig gebliebenem Sekt

Sauerkraut ist besonders im Winter eine beliebte Beilage. Extrafein schmeckt die Variante mit Champagner, aber auch mit trockenem Sekt lässt sich das beliebte Gericht zaubern. Für vier Portionen brauchen Sie:

1 dicke Scheibe Speck

2 EL Sonnenblumenöl

1 TL Zucker

1 Zwiebel

1 kg Sauerkraut

150 ml Sekt

500 ml Gemüsebrühe

1 EL Apfelmus

5 Pfefferkörner

2 Wacholderbeeren

1 Lorbeerblatt

80 ml Sahne

30 Gramm Butter

Salz

Zucker

So bereiten Sie das Champagnerkraut zu

Braten Sie die Speckscheibe auf mittlerer Flamme in einem Topf mit Öl von beiden Seiten an. Streuen Sie etwas Zucker darüber und lassen Sie das Ganze leicht karamellisieren. Schälen und würfeln Sie die Zwiebel fein, geben Sie sie in den Topf und schwitzen Sie sie kurz an. Geben Sie das Sauerkraut dazu und schwitzen Sie es ebenfalls etwas an. Löschen Sie das Ganze mit dem Sekt ab und lassen Sie ihn fast komplett verkochen. Gießen Sie dann die Gemüsebrühe an und lassen Sie das Sauerkraut etwa eine halbe Stunde bis 35 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Nach etwa zwanzig Minuten geben Sie das Apfelmus, die Pfefferkörner, die angedrückten Wacholderbeeren und das Lorbeerblatt dazu. Ist das Champagnerkraut fertig gegart, nehmen Sie die Gewürze und den Speck heraus und schmecken es mit Salz und Zucker noch einmal ab. Verfeinern Sie das Kraut zum Schluss noch mit Sahne und Butter.

Weißwein durch Sekt ersetzen

In der Küche kommt häufig Weißwein zum Einsatz, um einem Gericht einen Schuss Säure und mehr Geschmack zu verleihen. Wenn Sie trockenen Sekt übrig haben, können Sie diesen genauso wie Wein verwenden. Egal, ob in einer Rahmsoße, in der Französischen Zwiebelsuppe oder auch in Süßspeisen – Sekt macht sich hervorragend.

Sekt als Eiswürfel einfrieren

Sie würden den übriggeblieben Sekt gerne zum Kochen verwenden, können aber nicht so viel auf einmal verbrauchen? Sekt in der offenen Flasche hält sich nicht besonders lange, deshalb können Sie sich mit diesem einfachen Tipp behelfen: Frieren Sie den Sekt einfach in Eiswürfelformen ein. Sobald die Würfel durchgefroren sind, können Sie sie in einen Gefrierbeutel umfüllen und dann bei Bedarf einzeln entnehmen und zum Kochen verwenden.

So müssen Sie nie mehr übriggeblieben Sekt wegschütten – es wäre auch viel zu schade darum. Wenn Sie noch auf der Suche für Snacks für den Silvesterabend sind, werden Sie bei 24garten.de sicherlich fündig.

