Baguette backen: So wird es innen fluffig und außen knusprig

Von: Maria Dirschauer

Baguettes können Sie auch einfach selber backen! © imago images / agefotostock

Frisch gebackene Baguettes sind kaum an Köstlichkeit zu übertreffen. Außen eine knusprige Kruste, innen herrlich luftiger Teig. Mit diesem Rezept gelingen die französischen Brotstangen schnell und einfach.

Baguettes gehören zu Frankreich wie Croissants und Crème brûlée*. Haben Sie schon einmal versucht, die Brotstangen selbst zu backen? Das funktioniert ganz einfach. Sie brauchen nur fünf Zutaten und ein bisschen Geduld, während der Hefeteig gehen muss. Profis backen die Baguette-Stangen in speziell geformten Baguetteblechen – es funktioniert aber ebenso gut auf einem normalen Backblech.

Rezept zum Baguette selber backen: Diese Zutaten brauchen Sie für die französische Spezialität

30 g frische Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe

1 Prise Zucker

260 ml lauwarme Milch oder lauwarmes Wasser

1 TL Salz

500 g Mehl (Typ 550)

So backen Sie französische Baguettes – einfaches und schnelles Rezept

Lösen Sie in einem kleinen Gefäß die Hefe und den Zucker in der Milch beziehungsweise im Wasser auf. Stellen Sie die Mischung für 10 Minuten beiseite. Geben Sie dann die Hefemischung und das Salz in einer großen Schüssel zum Mehl und verkneten Sie die Zutaten für mindestens 10 Minuten – entweder mit den Händen oder mit der Küchenmaschine. Geben Sie den Teig auf eine bemehlte Oberfläche und kneten Sie ihn noch einmal per Hand kräftig durch. Wenn der Teig zu fest ist, geben Sie noch etwas Milch oder Wasser hinzu. Wenn er zu klebrig ist, geben Sie noch etwas Mehl dazu. Formen Sie den Teig zu einer Kugel und legen Sie diese in eine leicht bemehlte Schüssel. Decken Sie die Schüssel mit einem Tuch ab und lassen Sie den Teig an einem warmen Ort für etwa eine Stunde gehen. Sein Volumen sollte sich in dieser Zeit verdoppeln. Dann holen Sie den Teig aus der Schüssel und formen ihn zu einem langen Strang, den Sie in zwei Teile schneiden. Formen Sie daraus durch Rollen zwei lange Baguettes. Legen Sie die Baguettes auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und lassen Sie sie noch einmal für 15 Minuten gehen. Heizen Sie den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schneiden Sie die Oberseiten der Baguettes nach der Gehzeit einige Male ein und bepinseln Sie sie mit Wasser. Bestäuben Sie die Baguettes mit etwas Mehl. Backen Sie die Baguettes im Ofen für etwa 20 Minuten goldbraun.

Tipp: So wird altes Baguette wieder knusprig und lecker

Selbstgebackenes Baguette schmeckt am besten frisch, Sie sollten es also optimalerweise noch am selben Tag verzehren. Wenn das mal nicht möglich ist, können Sie altes, hart gewordenes Baguette aber auch mit einem simplen Trick wieder auffrischen.

Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Bepinseln Sie das Baguette mit Wasser und packen Sie es in Alufolie ein. Backen Sie das Baguette im Ofen für 5 bis 10 Minuten auf.

Danach ist das Baguette wieder herrlich knusprig, wie vom Bäcker beziehungsweise frisch aus dem eigenen Ofen. Dazu schmecken herzhafte Brotaufstriche, Schokocreme oder Marmelade.

