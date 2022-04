Sie lieben Haferflocken? Dieses Rezept für Baked Oats zum Frühstück müssen Sie probieren

Von: Maria Dirschauer

Baked Oats zum Frühstück: klingt ungewöhnlich, ist aber sogar gesund! (Symbolbild) © imago-images

Baked Oats verbinden alles zum Frühstück, was Naschkatzen lieben. Haferflocken, Banane und Milch. Die Toppings sind dabei variabel, wie wär‘s mit Schokolade?

Ein guter Start in den Tag ist wichtig. Für die einen beinhaltet ein ordentliches Frühstück Brot und Eier, für die anderen ein fruchtiger Smoothie, wieder andere bevorzugen Müsli oder Porridge*. Apropos Porridge: Wenn das Frühstück zum Großteil aus gesunden Haferflocken besteht, ist das schon mal eine sehr gute Sache. Haferflocken liefern Ballaststoffe und Proteine und sind daher eine hervorragende Zutat fürs Frühstück, zum Beispiel für gesunde Frühstücksmuffins. Oder probieren Sie doch mal Baked Oats also gebackenen Haferbrei. Das Rezept stammt von TikTok, wo gerne mal Küchenhacks und Foodtrends viral gehe. Probieren Sie zum Beispiel auch dieses sagenhaft einfache und köstliche Rezept für Baked Feta Pasta. Im Grunde handelt es sich bei Baked Oats bzw. Oatmeal um dieselben Zutaten wie bei einem Porridge, nur dass sie nicht im Topf gekocht, sondern im Ofen oder in der Mikrowelle gebacken werden. Dabei entsteht ein leckeres und doch gesundes, kuchenähnliches Frühstück. Und bei der Zubereitung können Sie die weiteren Toppings variieren, damit es morgens nicht langweilig wird: Blaubeeren, Schokolade, Zimt ... Hier erfahren Sie das Rezept.

Rezept für Baked Oats: gesundes Frühstück – Die Zutaten

Für eine Portion:

60 g zarte Haferflocken

eine reife Banane

160 ml Milch

1 Msp. Backpulver

Toppings nach Belieben (z.B. Chocolate Chips, klein geschnittenes Obst, Samen)

Wenn Sie sich vegan ernähren, können Sie das Rezept ganz leicht abwandeln und die Milch durch einen Pflanzendrink, zum Beispiel Hafermilch, ersetzen.

TikTok-Rezept: So machen Sie Baked Oats selbst

Geben Sie die Haferflocken in einen Mixer und mahlen Sie sie fein. Brechen Sie die Banane in Stücke und geben Sie diese sowie die Milch und das Backpulver zu den Haferflocken. Pürieren Sie alle Zutaten im Mixer für etwa 20 Sekunden, bis ein glatter Teig entstanden ist. Geben Sie den Teig in eine mikrowellenfeste Schüssel, streichen Sie ihn glatt und backen Sie ihn in der Mikrowelle bei 750 Watt für etwa 3 Minuten. Prüfen Sie nach einer Minute die Konsistenz und gehen Sie weiter in 30-Sekunden-Intervallen vor. Alternativ stellen Sie die ofenfeste Schüssel für etwa 15 Minuten bei 180 °C in den Backofen. Diese Methode sorgt für eine besonders knusprige Oberfläche und erinnert noch mehr an einen Kuchen. Dann holen Sie das Baked Oats heraus und servieren es mit den Toppings Ihrer Wahl. Wenn Sie Chocolate Chips verwenden, können Sie diese auch vor dem Backen auf den Teig geben, dann schmelzen sie.

