Schnelle Energie für zwischendurch: Diese Kugeln geben Kraft und bekämpfen Ihren Süßhunger

Von: Anne Tessin

Bananen-Haferflocken-Kugeln sind ein köstlicher und gesunder Snack. © AnaMarques/Imago

Bekämpfen Sie den kleinen Hunger mit Süßigkeiten und ärgern sich? Hier ist ein Rezept für eine gesunde, aber köstliche Alternative: Bananen-Haferflocken-Kugeln.

Süßigkeiten liefern schnelle Energie, wenn wir uns schlapp und unzufrieden fühlen. Da landen an stressigen Tagen schon mal zu viele Gummibärchen und Co. im Bauch. Sorgen Sie vor und backen Sie diese leckeren Bananen*-Haferflocken-Kugeln nach. Sie brauchen nur ganz wenige Zutaten und haben dann immer einen süßen Helfer in der Tasche. Auch Kinder und sogar Babys ab Beikostreife lieben die leckeren Kugeln.

Rezept für Bananen-Haferflocken-Kugeln: Diese Zutaten brauchen Sie für die Energiebällchen

Portionen: 24 Kugeln Vorbereitungszeit: 5 Minuten Backzeit: ca. 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

2 große Bananen, reif

100 g Haferflocken, blütenzart

etwas Zimt

Backkakao

So bereiten Sie die Bananen-Haferflocken-Kugeln ganz einfach zu

Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. Befreien Sie die Bananen von ihrer Schale und zerdrücken Sie sie in einer Schüssel mit einer Gabel so fein wie möglich. Mischen Sie die Haferflocken unter den Bananenbrei und schmecken Sie die Masse mit Zimt und Backkakao ab. Legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus und formen Sie mit einem Eisportionierer oder zwei Löffeln kleine Kugeln aus dem Teig, die Sie mit etwas Abstand auf dem Papier platzieren. Backen Sie die Kugeln dann je nach Backofen etwa 15 Minuten und lassen Sie sie gut auskühlen.

Immer, wenn der süße Hunger kommt, können Sie ein oder zwei der Bananen-Haferflocken-Kugeln naschen. Sie liefern Energie und sorgen dank der Haferflocken dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe schießt. (ante) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.