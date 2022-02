Diese Zutaten brauchen Sie für die Leberkäse-Lasagne

Bayerische Lasagne - So müssen Sie den italienischen Klassiker probieren

Von: Anja Auer

Was an dieser Lasagne so bayerisch ist? Na, der Leberkäse! © Matthias Würfl

Bella Italia oder bayerischer Genuss? Dieses Rezept verbindet beides zu einem kulinarischen Erlebnis. Probieren Sie diese bayerische Lasagne schnell aus.

Lasagne ist ein Klassiker der italienischen Küche.

Das Auflaufgericht* lässt sich auch abwandeln.

Diese Leberkäse-Variante ist ungewöhnlich, aber lecker.

Heute lassen wir zwei gar nicht so weit entfernte Länder kulinarisch aufeinandertreffen. Und zwar das Bundesland Bayern und Italien.

Wie das klappt? Mit Leberkäse und Lasagne. Ob's schmeckt? Hundertprozentig, denn ich habe es bereits ausprobiert. Und alle die davon gekostet haben, waren hellauf begeistert. Hier kommt ein etwas anderes Leberkäse Rezept ...

Die Idee zur Leberkäse-Lasagne

Die einfache Lasagne kommt mit sehr wenigen Zutaten aus. Meist werden Bolognese-Soße, Béchamel-Soße und Käse als Hauptzutaten verwendet. Verfeinerte Varianten beinhalten unter anderem auch schon mal Spinat oder Champignons. Aber warum nicht mal das Prinzip der Lasagne anwenden? Aber mit ganz anderen Zutaten arbeiten: wie Leberkäse, Wirsing und einer Senf-Béchamel-Soße.

Die Senf-Bechamel-Soße für die Leberkäse-Lasagne

Keine Sorge! Das ist eine ganz einfache und herkömmliche Béchamel-Soße*. Nur, dass eben auch ein paar Klecks mittelscharfer Senf verarbeitet werden. Keine große Nummer. Und der Senf spielt beim Genuss der Lasagne in Sachen Geschmack auch nicht die Hauptrolle. Wer will, kann das Rezept auch mal mit süßem Senf ausprobieren. Leider fehlen mir hierbei die Erfahrungswerte, um jene in diesem Beitrag mitteilen zu können.

Leberkäse-Lasagne: Wird's ohne Bolognese-Soße keine trockene Angelegenheit?

Keinesfalls fehlt die Bolognese-Soße*. Denn der Wirsing gibt ein wenig Flüssigkeit ab – und wir arbeiten wirklich mit keiner geringen Menge an Béchamel-Soße.

Wichtiger Tipp: die Lasagne-Platten nicht vorkochen!

Bei manchen Lasagne-Rezepten werden die Teigplatten für die Lasagne vorgekocht. Nicht jedoch bei diesem Rezept. Denn: Es befindet sich genügend Flüssigkeit in der Auflaufform. Und des Weiteren ist die Backzeit ausreichend lange, um die Teigplatten weich werden zu lassen.

Die Frage aller Fragen: Wie schmeckt diese Leberkäse-Lasagne?

Da muss natürlich gleich gewarnt werden: Wer sich auf eine italienische Lasagne freut, der wird enttäuscht. In diesem Rezept ist lediglich das Lasagne-Prinzip angewendet worden. Aber: Wer aufs Lasagne-Prinzip und einen saftigen Auflauf steht, der wird nicht genug von dieser Leberkäse-Lasagne bekommen können.

Das Rezept für Leberkäse-Lasagne

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Kochzeit Kartoffeln: 30 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für die Leberkäse-Lasagne

400 g Leberkäse in etwa 0,5 Zentimeter dicken Scheiben

4 Wirsingblätter

100 g geräucherter Bauchspeck

1 Zwiebel

80 g Butter

80 g Mehl

750 ml Milch

0,5 TL Salz*

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL geriebene Muskatnuss

1 EL Senf (mittelscharf)

8 Eier

8 Lasagneblätter

200 g Gouda

1 EL Butter (zum Ausstreichen der Auflaufform)

1 kleiner Bund Schnittlauch

So machen Sie die Leberkäse-Lasagne

Zuerst wird der Speck in Würfel geschnitten, die Zwiebeln gehackt und der Gouda gerieben. Den Wirsing für zirka 3 Minuten weichkochen. Die Béchamelsoße herstellen: Die Speckwürfel in der Butter auslassen. Die Zwiebeln dazugeben und andünsten. Mit der Milch unter Rühren aufgießen und aufkochen lassen. Dann Senf, Muskatnuss und Salz und Pfeffer unterrühren. Die Eier verquirlen. Die Eier in eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform oder ein Blech (doppelt so groß, wie die Auflaufform, in der später die Bayerische Lasagne gebacken wird) gießen. Bei 120 Grad für zirka 20 Minuten im Backofen oder am Grill zum Stocken bringen. In einer anderen Auflaufform (mit Butter ausgepinselt) zuerst ein Drittel der Béchamelsoße hineingießen und gleichmäßig verteilen. Jetzt eine Schicht Lasagneplatten, dann die Hälfte der Wirsingblätter, die Hälfte der Leberkäse-Scheiben, die Hälfte der gestockten Eier, sowie einem weiteren Drittel der Béchamelsoße darüber geben. Dann folgen wieder die Lasagneplatten usw. Die Béchamelsoße ist die letzte Schicht und darüber wird der Gouda verteilt. Bei 200 Grad zirka 35 Minuten in den Ofen oder auf den Grill (indirekt) stellen und überbacken. Mit frisch geschnittenem Schnittlauch servieren.

Anja Auer

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.

