Chicken Nuggets – leckeres Rezept zum Selbermachen und Grillen

Von: Anja Auer

Sie haben Lust auf Chicken Nuggets? Wir haben das Rezept zum Selbermachen und Grillen für Sie. © Matthias Würfl

Sie haben Hunger auf Chicken Nuggets, wollen aber nicht zum Produkt der Fast-Food-Kette greifen? Perfekt, dann haben wir hier das ideale Rezept zum Selbermachen und Grillen.

Fingerfood vom Grill* – immer eine leckere Angelegenheit! Und wenn es dann auch noch flott von der Hand geht, ist das stets eine Option. Entweder das Fingerfood als Vorspeise genießen. Oder ein wenig mehr machen und die Grillbeilage als Hauptspeise genießen. Wir nehmen uns heute Chicken Nuggets vor, aber nicht so, wie man sie vielleicht aus den einschlägigen Fastfood-Restaurants kennt. Sondern noch einfacher!

Chicken Nuggets sind nicht gleich Chicken Nuggets

Wer die goldenen Hähnchenteile aus dem Fastfood-Restaurant kennt weiß: Der Inhalt unter der Panade ist meist ein paarmal durch den Fleischwolf gedreht worden. Das ist bei diesem Rezept nicht nötig! Auf das Wolfen vom Hühnerfleisch kann hierbei verzichtet werden – und es springen immer noch Nuggets heraus. So sehe zumindest ich die ganze Sache!

Chicken Nuggets: Die Vorbereitung ist ein Klacks

Hühnerbrust in die gewünschte Größe schneiden – das schafft jeder im Handumdrehen. Einziger Fehler, den man vermeiden sollte: große und kleine Teile schneiden. Denn verständlicherweise haben unterschiedlich große Stücke auch unterschiedliche Garzeiten. Also: möglichst gleichgroße Stücke produzieren.

Jetzt Fehlen nur noch zwei Schritte

Schnappen Sie sich Tortilla-Chips, geben Sie diese in einen Gefrierbeutel und rollen Sie mit einer Flasche darüber. Dadurch entstehen Brösel, die später als Panade fungieren. Die nackigen Nuggets geben Sie in eine Schüssel mit BBQ Soße und mischen alles gut durch. Der letzte Schritt: mit einem Zahnstocher die marinierten Nuggets in den Tortilla-Chips Bröseln wenden – bis sie deren Oberfläche bedecken.

Chicken Nuggets – Das Grillen

Vorweg: klappt natürlich auch im Backofen. Bei rund 160 Grad und Umluft auf dem Backrost, der sich in der mittleren Schiene befindet. Auf dem Grill hingegen müssen Sie sich eine indirekte Hitzezone schaffen. Würden Sie die Nuggets in die direkte Hitze legen würden sie von unten eine schon sehr braune Farbe annehmen. Und dann heißt es nur noch: den Grilldeckel schließen und den Nuggets 30 bis 40 Minuten Zeit geben.

Beilagen

Hierzu passen wunderbar gegrillte Maiskolben – ein zweites Fingerfood sozusagen. Was in Sachen Salat nicht so einfach wird, aber wie in der berühmtesten Hähnchen-Fastfood-Kette der Welt sollte man auch bei diesen selbst gegrillten Chicken Nuggets am besten zu einem Coleslaw greifen – nicht mit den Fingern, sondern mit einer Gabel natürlich…

Chicken Nuggets selber machen und grillen

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Diese Zutaten benötigen Sie für die Chicken Nuggets

1 kg Hühnerbrust (ohne Haut)

200 ml BBQ Soße

150 g Tortilla-Chips

Chicken Nuggets: Zubereitung

Zuerst schneiden Sie die Hühnerbrust in Stücke. Dann kippen Sie Ihre Lieblings-BBQ-Soße in eine Schüssel und geben die Hühnerbrust-Stücke hinein, um sie mit der BBQ-Soße zu vermengen. Danach geht es den Tortilla-Chips „an den Kragen“: Zerkleinern Sie sie in einem Gefrierbeutel. (Verwenden Sie dazu beispielsweise ein Nudelholz und drücken Sie die Chips damit platt.) Anschließend schnappen Sie sich die marinierten Chicken Nuggets und wenden sie in den zerbröselten Tortilla-Chips. Legen Sie die Nuggets in den indirekten Bereich des Grills (auf 150 Grad vorgeheizt). Nach zirka 30 Minuten sind die Chicken Nuggets bereit zum Servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins „Die Frau am Grill“. Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema „Grillen“ der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill