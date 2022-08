Chili con Carne für den Sommer: So machen Sie den deftigen Eintopf leichter

Von: Maria Wendel

Teilen

Im Sommer darf es gerne leichtere Kost sein. Wer trotzdem nicht auf Chili con Carne verzichten will, kann es mit einigen Zutaten sommertauglicher machen.

Wenn man an leichte Sommergerichte denkt, kommen einem vielleicht eine kalte Gazpacho oder ein Wassermelone-Feta-Salat in den Sinn. Höchstwahrscheinlich aber nicht der Tex-Mex-Klassiker Chili con Carne, oder? Das liegt zum einen an seiner Schärfe, die einem ordentlich einheizt – ein Effekt, den man im Sommer nicht unbedingt braucht. Zum anderen an den eher deftigen Zutaten, die schwer im Magen liegen können. Doch gar kein Problem: Mit ein paar Kniffen macht man auch ein Chili con Carne sommertauglicher und etwas leichter: Es kommen keine ganzen scharfen Chilis hinein, dafür frisches Gemüse wie Paprika, Tomaten und Mais. Die für Chili bekannten Kidneybohnen suchen Sie in dieser Rezeptvariante ebenfalls vergeblich, denn sie enthalten viele Kohlenhydrate. Zudem ersetzen wir „normales“ Hackfleisch durch Beefsteakhackfleisch, auch Tatar genannt. Das ist besonders hochwertiges Rinderhackfleisch, das nur wenig Fett enthält. So wird das Chili con Carne kalorienarm und ist auch für Sommertage geeignet.

Chili con Carne ist ein deftiger Klassiker, der an kalten Tagen gut schmeckt – mit ein paar Tricks machen Sie ihn aber auch sommertauglich. © matka/Imago

Leichtes Chili con Carne für den Sommer: Die Zutaten

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

½ Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 kleine grüne Paprika

1 kleine rote Paprika

1 EL Öl

200 g Beefsteakhackfleisch (Tatar)

Salz und Pfeffer

125 g Kirschtomaten

1 kleine Dose Mais

1,5 EL Tomatenmark

200 ml Gemüsebrühe – können Sie einfach selber machen

200 g passierte Tomaten

½ EL Paprikapulver

½ EL Chilipulver

Zitronensaft

Petersilie

Top 10: Die Lieblingsgerichte der Deutschen Fotostrecke ansehen

Leichtes Chili con Carne: sommertaugliches Rezept

Schälen und hacken Sie Zwiebel und Knoblauch fein. Waschen und schneiden Sie die Paprikas ebenfalls klein. Geben Sie Öl in einen Topf und dünsten Sie Zwiebel und Knoblauch darin an. Geben Sie das Hackfleisch dazu und braten Sie es kräftig an. Würzen Sie es mit Salz und Pfeffer. Waschen und halbieren Sie die Tomaten. Lassen Sie den Mais abtropfen. Nun geben Sie Paprika und Mais zum Hack in den Topf und braten es ebenfalls kurz mit. Geben Sie das Tomatenmark hinzu und schwitzen Sie es an. Dann gießen Sie die Gemüsebrühe und die passierten Tomaten an. Es folgen die Tomaten. Würzen Sie alles mit Salz, Pfeffer, Paprika- und Chilipulver sowie Zitronensaft nach Geschmack. Lassen Sie das Chili con Carne bei geringer Hitze etwa 20 Minuten köcheln. Waschen Sie derweil die Petersilie und schütteln Sie sie trocken. Hacken Sie die Petersilie klein. Verteilen sie das fertige Chili con Carne auf Teller, bestreuen Sie es mit Petersilie.

Zum Servieren können Sie auf jeden Teller mit dem Chili con Carne auch noch einen Klecks Naturjoghurt geben, das verleiht dem Ganzen eine frische Note. Übrigens: Kennen Sie schon die Geheimzutat der Profi-Köche, mit der Ihr Chili con Carne ein besonderes Aroma bekommt?